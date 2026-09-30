Как будут защищать данные при сотрудничестве Казахстана и Катара
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Заместитель Министра внутренних дел РК Санжар Адилов на заседании Курултая рассказал, как будет обеспечиваться конфиденциальность информации при сотрудничестве правоохранительных органов Казахстана и Катара, передает BAQ.KZ.
В ходе рассмотрения законопроекта о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Катара о сотрудничестве в борьбе с преступностью депутат поинтересовался, как будет обеспечиваться конфиденциальность полученной информации и какая ответственность предусмотрена в случае ее незаконного разглашения.
Как отметил Санжар Адилов, соответствующие требования закреплены в статье 9 соглашения.
«Согласно статье 9 соглашения режим конфиденциальности распространяется на документы ограниченного доступа и персональные данные. Если конфиденциальная информация будет незаконно разглашена, компетентный орган проведет внутреннее расследование, установит виновных лиц и привлечет их к предусмотренной ответственности», – сообщил Санжар Адилов.
В ходе обсуждения законопроекта также отмечалось, что взаимодействие и обмен данными между Казахстаном и Катаром будут осуществляться через защищенные специализированные каналы связи.
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