Как будут защищать данные при сотрудничестве Казахстана и Катара

Заместитель Министра внутренних дел РК Санжар Адилов на заседании Курултая рассказал, как будет обеспечиваться конфиденциальность информации при сотрудничестве правоохранительных органов Казахстана и Катара, передает BAQ.KZ.

В ходе рассмотрения законопроекта о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Катара о сотрудничестве в борьбе с преступностью депутат поинтересовался, как будет обеспечиваться конфиденциальность полученной информации и какая ответственность предусмотрена в случае ее незаконного разглашения.

Как отметил Санжар Адилов, соответствующие требования закреплены в статье 9 соглашения.

«Согласно статье 9 соглашения режим конфиденциальности распространяется на документы ограниченного доступа и персональные данные. Если конфиденциальная информация будет незаконно разглашена, компетентный орган проведет внутреннее расследование, установит виновных лиц и привлечет их к предусмотренной ответственности», – сообщил Санжар Адилов.

В ходе обсуждения законопроекта также отмечалось, что взаимодействие и обмен данными между Казахстаном и Катаром будут осуществляться через защищенные специализированные каналы связи.