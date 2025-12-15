По состоянию на 1 декабря 2025 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования составила 331,7 тыс. человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

При этом для 289,8 тыс. граждан выплата была назначена именно в текущем году. Общий объем средств, направленных на поддержку безработных, достиг 118,5 млрд тенге.

В соответствии с действующим законодательством уволенные работники имеют право на получение социальной выплаты по потере работы сроком от одного до шести месяцев. Продолжительность и размер поддержки зависят от стажа участия в системе обязательного социального страхования, а также от уровня дохода за последние 24 месяца. Выплаты осуществляются за счет средств ГФСС и могут составлять до 45 процентов от утраченного заработка.

Процедура назначения выплаты максимально упрощена и переведена в цифровой формат. Для этого уволенному работнику необходимо авторизоваться на портале eGov.kz, выбрать в разделе "Трудоустройство и занятость" услугу регистрации лиц, ищущих работу, заполнить онлайн-заявку и подписать ее электронной цифровой подписью. В течение одного дня карьерный центр по месту жительства заявителя предлагает подходящие вакансии, а при отсутствии трудоустройства в течение трех рабочих дней дистанционно присваивается статус безработного.

Аналогичную услугу можно получить и через Электронную биржу труда enbek.kz. После регистрации в качестве безработного информационная система Министерства труда и социальной защиты населения в проактивном формате направляет SMS-сообщение на мобильный телефон с предложением назначить выплату из ГФСС. При согласии достаточно подтвердить его ответом на сообщение, после чего выплата назначается автоматически.

Социальная выплата по случаю потери работы предоставляется независимо от причины увольнения и призвана поддержать граждан в период поиска нового места работы. Такой механизм позволяет смягчить финансовые риски для населения и обеспечивает дополнительную социальную защиту в условиях меняющегося рынка труда.