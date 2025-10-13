На выездном правительственном часе, посвящённом вопросам общественной безопасности, депутат Мажилиса Марат Башимов поднял вопрос о необходимости соблюдения принципа соразмерности наказаний для водителей. Обращаясь к министру внутренних дел Ержану Саденову, депутат обратил внимание на случаи, когда граждан лишают прав даже после употребления традиционного напитка – кымыза, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"А тогда как быть с кымызом? Кымыз – 3% как минимум, казахский национальный напиток. А что вы с ним сделаете? У нас полиция, если говоришь голова, они говорят ухо. Привлекают и всё, не разбираются. Вот много же таких прецедентов", – заявил Башимов.

Он напомнил, что в странах Запада действует принцип соразмерности и допустимая норма содержания алкоголя в крови, тогда как в Казахстане любое наличие промилле приравнивается к нарушению. По его словам, многие казахстанцы теряют права и доход из-за формального подхода полиции, хотя не совершали преступлений.

Министр внутренних дел Ержан Саденов ответил, что позиция МВД по вопросу употребления алкоголя за рулём остаётся жёсткой.

"Здесь позиция МВД однозначная – мы против. Исходя из того принципа, что пьяный за рулем – это преступник. Я понимаю, что не все ДТП совершаются в состоянии опьянения. Но в части остальных нарушений мы готовы рассматривать", – сказал глава МВД.

Депутат подчеркнул, что речь идёт не об оправдании нарушителей, а о разумном подходе к применению наказаний, особенно в административной сфере, где "нужен баланс между законом и здравым смыслом".