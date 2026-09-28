Как члены Халық Кеңесі смогут проявить себя в первые месяцы работы оценил эксперт

На минувшей неделе в нашей стране утвердили состав Қазақстан Халық Кеңесі. Соответствующий указ был подписан Главой государства 22 сентября. В новую организацию вошли 126 человек. Среди них представители общественных советов и этнокультурных объединений, заслуженные деятели науки, образования, молодежных и других организаций. В списке казахстанцы могут увидеть много уже знакомых имен, среди которых, к примеру, экс-депутаты. Как будет строиться их работа теперь? И какие задачи стоят перед членами новой организации? Разбираемся вместе с нашими экспертами.

Состав Қазақстан Халық Кеңесі формировался из числа граждан страны с учетом рекомендаций институтов гражданского общества и местного самоуправления. При этом было необходимо соблюсти пропорции: по сорок два человека от этнокультурных объединений, иных некоммерческих организаций, маслихатов и общественных советов столицы, областей и городов республиканского значения.

Эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков считает, что реальный вес членов Халық Кеңесі будет определяться не формальным статусом, а тремя ключевыми моментами. Первый из них, насколько активно они используют институциональную площадку для публичной постановки актуальных проблем. Особенно региональных, поскольку многие представляют маслихаты и общественные советы на местах. Во-вторых, насколько их предложения институционально доходят до Правительства и госорганов и превращаются в конкретные управленческие поручения. И в-третьих, насколько общественно узнаваемым и медийно заметным становится конкретная персона.

«Для депутатов маслихатов и представителей общественных советов регионов членство в Халық Кенесі – это фактически выход на республиканский уровень. Исходя из этого можно прогнозировать следующие сценарии: переход в депутаты Курултая, назначение на должности в областном акимате, усиление позиций внутри своего маслихата», - отмечает эксперт.

Для представителей НКО и общественных объединений можно ожидать другие перспективы, продолжает Арман Токтушаков. В их числе, рост переговорной силы своей организации в диалоге с госорганами. Возможность институционализировать конкретную инициативу, а именно довести локальную повестку до уровня законопроекта. Кроме того, может произойти переход в консультативные советы при министерствах или акиматах.

Представителей этнокультурных объединений может ждать укрепление позиций как признанного авторитета своей этнокультурной группы на общегосударственном уровне. А также участие в организации различных гуманитарных форумов. Для них это дает международную узнаваемость, которую можно будет использовать в межгосударственном культурном и религиозном диалоге.

«Бизнесмены смогут открыть прямой канал для продвижения отраслевых интересов через законодательную инициативу. Ну или у них появится возможность влиять на нормотворчество не через лоббизм, а через формальный институциональный механизм. Отдельная группа внутри организации – это персоны с уже пройденной избирательной кампанией или реальным депутатским опытом. Как представляется, именно они могут быть естественным кадровым резервом для законотворческой работы Халық Кенесі», - говорит спикер.

Поскольку закон требует, чтобы законопроекты Қазақстан Халық Кеңесі проходили обязательное предварительное обсуждение в комитетах и комиссиях, а затем набирали 2/3 голосов на Сессии, реальную работу здесь способны вести именно люди, знающие процедуру изнутри. И экс-депутаты Парламента, подчеркивает Арман Токтушаков, и различные партийные функционеры видятся готовым кадровым ресурсом именно под эту политическую функцию. Кроме того, надо учитывать, что у них есть неформальный канал связи с действующим Парламентом через партийную сеть.

Самый молодой участник Қазақстан Халық Кеңесі Жандос Актаев поделился своим видением новой работы. Прежде всего, он постарается принимать взвешенные решения, используя рациональный подход к разным вопросам. Необходимо учитывать все объективные факторы той или иной проблемы, считает спикер, чтобы превратить ее в инициативу или развить до уровня законопроекта.

В силу специфики работы фонда «Esti Bol Qory», который рекомендовал кандидатуру Жандоса Актаева в Халық Кеңесі, он будет заниматься вопросами общественной безопасности. Особое внимание сегодня стоит уделить цифровой безопасности казахстанцев, превенции аддикции и противоправного поведения.

«В данный момент, я веду мониторинг всех сообщений и публикаций, чтобы собрать пул наиболее актуальных вопросов, требующих системного решения. Если говорить простым языком, то членство в Халық Кеңесі для меня это служение народу с целью превратить деструктив в конструктив. Только так мы добьёмся системных решений острых вопросов», - сообщил Жандос Актаев.

Напомним, Қазақстан Халық Кеңесі является высшим конституционным консультативным органом, представляющим интересы казахстанского народа. В задачи организации входит организация общенационального диалога по основным направлениям внутренней политики государства, укрепление общественного согласия и общенационального единства и солидарности.