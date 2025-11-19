На пленарном заседании Мажилиса депутат Олжас Куспеков обратился к докладчику Асхату Аймагамбетову с вопросом о возможных последствиях новой нормы законопроекта, предусматривающей включение отпуска по уходу за ребенком, предоставляемого отцам, в трудовой стаж для начисления пенсии, передаёт BAQ.KZ.

Стоит отметить, сегодня такое право предусмотрено только для матерей, где совокупности при начислении пенсии засчитывается до 12 лет времени ухода за ребенком.

"Хотелось бы уточнить, уважаемый Асхат Канатович, принимая такую норму, не спровоцируем ли мы массовый выход в декрет отцов, к примеру, из числа военнослужащих, государственных служащих и других категорий?", — спросил мажилисмен.

В ответ Асхат Аймагамбетов отметил, что возможность выхода в декрет для отцов уже существует в законодательстве, но ранее отсутствовало равенство с матерями.