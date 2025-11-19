Как декретный отпуск для мужчин скажется на трудовом стаже
Разъяснение от депутата Асхата Аймагамбетова.
На пленарном заседании Мажилиса депутат Олжас Куспеков обратился к докладчику Асхату Аймагамбетову с вопросом о возможных последствиях новой нормы законопроекта, предусматривающей включение отпуска по уходу за ребенком, предоставляемого отцам, в трудовой стаж для начисления пенсии, передаёт BAQ.KZ.
Стоит отметить, сегодня такое право предусмотрено только для матерей, где совокупности при начислении пенсии засчитывается до 12 лет времени ухода за ребенком.
"Хотелось бы уточнить, уважаемый Асхат Канатович, принимая такую норму, не спровоцируем ли мы массовый выход в декрет отцов, к примеру, из числа военнослужащих, государственных служащих и других категорий?", — спросил мажилисмен.
В ответ Асхат Аймагамбетов отметил, что возможность выхода в декрет для отцов уже существует в законодательстве, но ранее отсутствовало равенство с матерями.
"Сегодня есть дискриминация: когда мать выходит в декрет и работает рядом с ребенком, засчитывается стаж - до 12 лет. Но отцы, выходя в декрет, не засчитывались. Мы эту дискриминационную норму меняем. Отмечу, массового выхода мужчин в декрет не прогнозируется. е, кто должны были выйти, могли это сделать. Мы не ожидаем массового оттока. Эта норма уравнивает права мужчин и женщин в конкретном вопросе", — отметил Асхат Аймагабетов.
