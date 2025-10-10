В Казахстане продолжается внедрение цифровых решений в сельском хозяйстве. Но реальных примеров, когда технологии применяются в полевых условиях, пока немного. Один из них — ферма в Костанайской области. Современное хозяйство расположено в удалённой части Амангельдинского района, где нет электричества и связи, однако его владелец выстроил здесь автономную и устойчивую систему производства, передает BAQ.KZ.

Жанибек Кенжебаев пришёл в животноводство семь лет назад. До этого он работал в другой сфере, но решил развиваться в аграрном направлении, видя в нём долгосрочную перспективу.

"Когда я изучал ситуацию, понял, что в животноводстве много нерешённых задач. Для меня это стало вызовом. Хотел доказать, что даже в условиях ограниченных ресурсов можно выстроить работающую модель", — рассказывает фермер.

Он начал с небольшого поголовья лошадей, постепенно расширяя хозяйство. Сегодня здесь содержится около 9 тысяч голов скота, включая лошадей, крупный и мелкий рогатый скот.

По словам Кенжебаева, при выборе модели он сделал ставку на экстенсивное содержание — животные находятся на пастбище круглый год, питаются естественным кормом. Это снижает затраты на заготовку кормов, уменьшает потребность в наёмном труде и позволяет вести хозяйство в удалённой местности.

"Мы используем природные условия с пользой, а не боремся с ними. Это снижает издержки и делает бизнес предсказуемым даже при нестабильных ценах на рынке", — говорит он.

Ферма Кенжебаева находится в степной зоне, где нет доступа к централизованным коммуникациям. Поэтому всю инфраструктуру пришлось создавать с нуля.

Электроэнергия поступает от солнечных панелей, воду добывают из родникового источника, а тепло обеспечивает собственная котельная. Для связи и управления процессами фермер использует спутниковый интернет Starlink, разработанный компанией SpaceX.

"Когда мы впервые подключили Starlink, было много сомнений — сможет ли спутниковый интернет стабильно работать в степи. Сейчас система обеспечивает управление оборудованием, связь с сотрудниками и мониторинг хозяйства. Без неё это было бы невозможно", — отмечает он.

Использование автономных решений позволило полностью отказаться от внешних сетей и сделать ферму независимой от инфраструктуры, которая в сельских районах нередко нестабильна или отсутствует вовсе.

Одновременно с развитием собственного хозяйства Жанибек Кенжебаев запустил образовательный проект для фермеров и инвесторов. Его цель — показать, что агробизнес можно выстраивать на основе точных расчётов, автоматизации и современных подходов к управлению.

За последние годы программу прошли около 200 человек, среди которых — представители IT-сферы, строительства, финансов и других отраслей.

"Многие приходят без аграрного опыта, но с современным мышлением. Мы учим их не просто держать хозяйство, а управлять им как системой — с учётом рисков, затрат, ресурсов и логистики", — объясняет Кенжебаев.

На ферме внедряются цифровые инструменты: контроль движения скота, автоматизированное распределение кормов, системы учёта и анализа поголовья. Всё это фермер и его команда создают своими силами, без привлечения зарубежных консультантов.

Сегодня в хозяйстве работают 25 человек. Большинство — молодые специалисты, которые прошли обучение на месте. Им предоставляют жильё, питание, социальные гарантии и зарплату в среднем около 500 тысяч тенге.

"Мы видим, что молодёжь готова работать в селе, если есть нормальные условия. Для многих важно, чтобы труд был не только физическим, но и содержательным — с современным подходом и пониманием, что это реальный бизнес, а не выживание", — говорит фермер.

Он отмечает, что главная сложность не в технике, а в людях. Нужны специалисты, которые умеют сочетать дисциплину и ответственность с интересом к технологиям.

Фермер концентрируется на разведении маточного поголовья и репродукции скота, что, по его мнению, сейчас является одним из самых дефицитных направлений в Казахстане.

Ферма специализируется на выращивании телок для репродукции и бычков для откорма. В условиях роста цен на говядину (по данным рынка — более 40% за последний год) это направление остаётся устойчивым и прибыльным.

"Проблема в том, что многие хозяйства работают только на откорм. Но без репродукции не будет обновления и стабильности. Поэтому мы делаем ставку на племенную работу и генетическое качество поголовья", — поясняет он.

По мнению Жанибека, фермерство — это не просто физический труд, а комплексное управление ресурсами, людьми и технологиями.

"Фермер должен уметь мыслить системно. Каждый день здесь — это решение задач: где взять воду, как организовать пастбище, как распределить корм, как не потерять связь. Если относиться к этому осознанно, это стабильное и уважаемое дело", — говорит он.

История такого хозяйства показывает, что современные технологии способны изменить представление о сельском труде. Цифровизация, автономные системы и обучение делают фермерство не только жизнеспособным, но и привлекательным направлением для новой генерации казахстанцев.