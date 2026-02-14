Казахстанский мясной сектор обладает значительным потенциалом: страна имеет традиции животноводства, обширные земельные ресурсы и растущий интерес инвесторов, передает BAQ.KZ.

Однако отрасль сталкивается с рядом ограничений, которые тормозят её развитие. Продуктивность животных существенно ниже мировых стандартов, технологическое оснащение ограничено, а меры поддержки фермеров пока не позволяют создавать условия для устойчивого роста.

«Наша задача — не просто увеличить объемы производства, а создать условия для устойчивого развития отрасли. Это включает внедрение современных технологий, улучшение генетического потенциала скота и системную поддержку фермеров», — заявил генеральный директор ZENGI GROUP Жанибек Кенжебаев.

По мнению эксперта, для исправления ситуации необходимо обеспечить долгосрочное и доступное финансирование фермерских хозяйств, развивать племенное дело и улучшать генетический фонд животных, модернизировать технологии производства, включая кормовую базу и оборудование, а также усилить ветеринарную безопасность и обеспечить соответствие международным стандартам. Всё это должно сочетаться с созданием инвестиционно-привлекательной среды, способной стимулировать расширение экспортных поставок.

Так он отмечает, что успешная реализация этих мер позволит не только увеличить объёмы производства, но и повысить качество продукции, укрепить доверие международных партнёров и создать основу для стабильного роста экспорта мяса. При этом без комплексного подхода отрасль рискует сохранять низкую динамику и оставаться в числе региональных производителей без значимого присутствия на глобальном рынке.