Развитие инклюзивного образования — одно из приоритетных направлений Министерства просвещения РК. В ведомстве сообщили о реализуемых программах и инициативах, а также о том, как они финансируются, передает BAQ.KZ.

Планы развития инклюзии

Основные направления инклюзивного образования в Казахстане закреплены в Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования на 2023–2029 годы. План по ее реализации включает 11 мероприятий, шесть из которых выполняют местные исполнительные органы.

Среди них — открытие кабинетов психолого-педагогической коррекции, запуск ресурсных центров и открытие школьных кабинетов поддержки для детей с особыми образовательными потребностями.

Министерство просвещения РК отвечает за четыре мероприятия в рамках Концепции. Речь идет о разработке методических рекомендаций по образовательным маршрутам для детей с особыми образовательными потребностями, стандартов базовой инфраструктуры для специальных организаций образования, модели непрерывной системы инклюзивного образования (детсад–школа–колледж), а также рекомендаций по ранней профориентации.

Также с фондом "Дара" министерство реализует пилотный проект по созданию служб ранней поддержки на базе кабинетов психолого-педагогической коррекции и обучает педагогов для работы с детьми на ранних этапах. Кроме того, утверждён план мероприятий по формированию инклюзивной культуры в организациях образования на 2025–2030 годы.

Финансирование

В министерстве в ответ на запрос редакции пояснили, что мероприятия, за которые отвечают местные исполнительные органы, финансируются за счет средств местных бюджетов.

На научно-методическое сопровождение инклюзивного и специального образования — разработку учебников, учебно-методических комплексов и учебных программ для детей с особыми образовательными потребностями — в 2023–2025 годах из республиканского бюджета выделено 793 млн тенге.

В министерстве уточнили, что на продолжение разработки учебников, учебно-методических комплексов и адаптированных учебных программ из республиканского бюджета в 2026 году предусмотрено 266 млн тенге, а в 2027 году — 346 млн тенге.

Оценка эффективности

На вопрос о том, проводится ли анализ эффективности программ и каковы их результаты, в министерстве ответили, что получают от местных исполнительных органов отчеты о реализации Концепции и на их основе оценивают показатели.

В ведомстве также сообщили, что в 2023–2025 годах доля организаций, создавших условия для инклюзивного образования, выросла: в дошкольных учреждениях — с 40% до 80%, в школах — с 80% до 95%, в организациях ТиПО — с 70% до 90%.

За этот период открыто 1095 кабинетов поддержки детей с особыми образовательными потребностями (в 2023 году — 640), свыше 94,5 тысячи детей с ООП охвачены инклюзивным обучением, а общий охват детей с инвалидностью увеличился до 90% (в 2023 году — 73%).