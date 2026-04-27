Как формируется новая экологическая культура в Казахстане

В последние годы тема экологии в Казахстане перестала быть нишевой — она все чаще звучит в медиа, обсуждается на уровне городов и становится частью повседневной жизни людей. Однако за ростом интереса стоит большая работа активистов, специалистов и проектов, которые шаг за шагом формируют экологическую культуру. О том, как развиваются экоинициативы в стране, с какими трудностями сталкиваются активисты и с чего начать свой путь к более осознанной жизни, читайте в интервью BAQ.KZ с Пакизат Сайлаубековой — специалистом в сфере устойчивого развития, медиапроектов и экологического просвещения.

- Расскажите о себе. Какими эко-проектами вы занимаетесь? Какие задачи решали и каких результатов добились?

- Меня зовут Пакизат Сайлаубекова, я занимаюсь экологическими проектами и развитием экологической культуры в Казахстане уже более 7 лет. В данный момент я работаю главным менеджером в АО «Центр развития Алматы». Также я являюсь подкастером – соавтором и соведущий подкаста «Экология без паники». Работаю паралельно ведущей в экологическом медиа «SREDA». Помимо этого, работаю удаленно менеджером устойчивых проектов в ОФ «Комунитиплюс».

Имею три специальности: Ихтиолог (Рыбное хозяйство), Эколог в сфере образования и Деловое администрирование (EMBA).

Мой значительный путь начался с соосновательства движения Recycle BIRGE - одного из первых проектов, системно продвигающих раздельный сбор отходов в Алматы. Мы не просто проводили экосубботники, а выстраивали целую экосистему: от просвещения до логистики и взаимодействия с переработчиками. На данный момент меня уже нет в команде, но мои коллеги успешно продолжают свою работу.

За это время нам удалось вовлечь тысячи горожан в раздельный сбор, провести десятки экологических акций и образовательных мероприятий, сформировать устойчивое сообщество людей, для которых экологичный образ жизни — это норма.

Сейчас я продолжаю работать в сфере устойчивого развития, занимаюсь проектами, связанными с экологическим просвещением, городскими инициативами и системными решениями в сфере экологии. Эти проекты направлены не только на изменение поведения отдельных людей, но и на формирование устойчивых практик на уровне городов и организаций.

- С какими главными сложностями сталкиваются экоактивисты в Казахстане? Что мешает развитию экологической культуры в стране?

- Основная сложность — это разрыв между осознанностью людей и системными условиями.

С одной стороны, интерес к экологии растет: люди хотят сортировать отходы, снижать потребление, участвовать в экоинициативах. С другой — инфраструктура и системная поддержка пока развиты недостаточно.

Также есть несколько ключевых барьеров, такие как недостаток доступной и понятной информации, недоверие: «а действительно ли отходы перерабатываются?». Кроме того, недостатком являются ограниченная инфраструктура в регионах и слабая интеграция экологических практик на уровне бизнеса и государства.

Экологическая культура не формируется только через призывы — ей нужна поддержка через удобные решения и системные изменения. Важно, чтобы человек, сделавший первый шаг к экологичному образу жизни, не сталкивался с разочарованием из-за отсутствия условий для продолжения этих практик.

- Насколько в Казахстане развита инфраструктура для переработки отходов? Куда реально можно сдать пластик, стекло, бумагу?

- Инфраструктура развивается, но пока неравномерно. В крупных городах, таких как Алматы, Астана и Шымкент, уже есть базовые возможности для раздельного сбора, но система все еще далека от идеальной.

Реально сдать вторсырье можно в пункты приема (пластик, макулатура, стекло, металл), на экологических акциях и сборах, которые регулярно проводят инициативы вроде Recycle BIRGE, в некоторых дворах и ЖК, где установлены контейнеры для раздельного сбора.

Но важно понимать: не весь пластик перерабатывается, и требования к сдаче могут отличаться. Поэтому экологическое просвещение здесь играет ключевую роль. Чем больше люди понимают, какие виды отходов подлежат переработке и как правильно их подготовить, тем эффективнее работает вся система в целом.

- Какой совет вы бы дали тем, кто хочет начать жить более экологично, но не знает, с чего начать?

- Самое важное — не пытаться сделать все идеально сразу.

Я всегда советую начать с простых и понятных шагов. К примеру, отказаться от одноразовых пакетов и использовать шоппер, носить с собой многоразовую бутылку или кружку, начать сортировать хотя бы один вид отходов, например, пластик или бумагу.

Экологичный образ жизни — это не про идеальность, а про постепенные привычки.

И еще важный момент: не делать это из чувства вины, а из понимания, что даже маленькие действия, если их делает много людей, дают большой эффект. Со временем эти небольшие изменения становятся частью повседневной жизни и формируют новую норму поведения.

История Пакизат Сайлаубековой — это пример того, как личная инициатива может перерасти в системные изменения и повлиять на целое сообщество. Несмотря на существующие барьеры, экологическая культура в Казахстане постепенно развивается, а интерес со стороны общества продолжает расти. Главный вывод, который звучит в этом разговоре: устойчивые изменения возможны тогда, когда усилия людей поддерживаются инфраструктурой, бизнесом и государством. Но путь к этим изменениям начинается с малого — с повседневных решений каждого из нас.