Текущие геополитические события оказывают существенное влияние на мировую энергетику, считает председатель Ассоциации KAZENERGY Болат Акчулаков . Об этом он сказал на стратегической сессии о глобальном переходе и углеводородном балансе в рамках XVI Евразийского форума KAZENERGY, передает BAQ.KZ.
"Текущие геополитические события оказывают существенное влияние. Для стран-производителей энергоресурсов это особенно заметно - сохраняется высокая неопределенность и прогнозы международных организаций говорят о том, что в ближайшие годы ситуация будет оставаться сложной", - сказал Болат Акчулаков.
В целом, по его мнению, на повестке стоят три важнейших аспекта: Это - геоэкономические последствия трансформации рынков, переход и устранение барьеров для развивающихся стран, международная координация в условиях неопределённости.
"В этом контексте Казахстан занимает особое место. С одной стороны, у нас есть значительные запасы энергоресурсов, с другой — мы активно вовлечены в глобальную повестку энергетического перехода. Казахстан одним из первых в регионе присоединился к Парижскому соглашению", - отметил Ачкулаков.
Он также добавил, что сегодня в стране реализуется ряд системных мер:
- развитие возобновляемых источников энергии, включая проекты ветряных и солнечных электростанций;
-работа по повышению доли "зелёной" энергетики до 15%;
- проекты по накоплению энергии и развитию технологий аккумуляции;
- газификация, направленная на улучшение качества жизни граждан.
В заключении он добавил, что энергетическая политика страны учитывает как экономические интересы, так и социальные потребности населения.
В Форуме принимают участие члены Правительства Казахстана, официальные делегации стран Центральной Азии, руководители международных организаций, топ-менеджеры мировых и национальных энергетических компаний, ведущие эксперты и представители научного сообщества.
KEW-2025 сегодня является значимой международной платформой для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере энергетики, выработки новых решений, а также укрепления регионального и глобального сотрудничества. В нынешнем году в мероприятии участвуют более 2,5 тысяч делегатов из 50 стран мира и представители свыше 300 крупных компаний.
