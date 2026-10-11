Как горный кластер может изменить экономику Алматы

Развитие Алматинского горного кластера может превратить регион в круглогодичный туристический центр. Для этого предстоит не только расширить сеть трасс и подъемников, но и создать инфраструктуру для отдыха в межсезонье, повысить безопасность маршрутов и сохранить природные экосистемы. Эксперты считают, что у Алматы есть потенциал для конкуренции с известными горными курортами мира, однако многое будет зависеть от реализации намеченных планов. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Алматы в последние годы стремится укрепить позиции не только как крупнейший мегаполис Казахстана, но и как международный центр туризма. Одним из наиболее масштабных проектов в этом направлении стал Алматинский горный кластер, предполагающий комплексное развитие горных территорий вокруг города. Государство и инвесторы рассчитывают сформировать современную туристическую инфраструктуру, способную привлекать гостей из Казахстана и других стран в течение всего года.

При этом развитие горного туризма связано не только с увеличением числа посетителей. Важными задачами остаются распределение туристических потоков, повышение качества сервиса, создание новых рабочих мест и снижение зависимости бизнеса от продолжительности зимнего и летнего сезонов. Насколько планы Алматы соответствуют международной практике и что необходимо сделать, чтобы город смог конкурировать с известными европейскими курортами?

Активистка Актоты Кадыржанова, которая часто бывает в горах Алматы, отмечает, что природный потенциал региона позволяет претендовать на более значимое место на международной туристической карте.

«У Алматы есть серьезные природные преимущества. Заилийский Алатау находится в непосредственной близости от крупного города, поэтому туристам не нужно преодолевать большие расстояния, чтобы оказаться в горах. Кроме того, продолжительный снежный сезон создает условия для развития зимних видов спорта, а летом регион привлекает любителей пеших походов, природных маршрутов и активного отдыха. Однако одного природного потенциала недостаточно. Чтобы конкурировать с европейскими курортами, необходимо развивать не отдельные объекты, а целостную туристическую систему, в которой будут взаимосвязаны транспорт, подъемники, гостиницы, сервисные центры, безопасность и разнообразие услуг», – считает эксперт.

Почему Алматы нужен горный кластер

Горный туризм для многих стран стал важным источником доходов и инструментом развития территорий. Вокруг крупных курортов формируются целые экономические экосистемы, включающие гостиничный бизнес, общественное питание, транспорт, торговлю, экскурсионные услуги и прокат оборудования. Такой подход позволяет получать экономический эффект не только непосредственно от работы подъемников, но и от расходов туристов на протяжении всего путешествия.

Алматы обладает важным преимуществом: горные территории расположены рядом с крупным городским центром, в котором уже есть гостиницы, рестораны, аэропорт, торговые объекты и другие необходимые туристам услуги. Это создает основу для объединения городского и горного отдыха в единый туристический продукт.

Вместе с тем популярность отдельных направлений, включая Медеу и Шымбулак, усиливает нагрузку на существующую инфраструктуру. По мере роста туристического потока возникает необходимость расширять возможности размещения, совершенствовать транспортное сообщение и предлагать альтернативные маршруты.

Развитие Алматинского горного кластера призвано решить эту задачу за счет объединения нескольких территорий и формирования дополнительных точек притяжения. Вместо концентрации посетителей на ограниченном количестве популярных объектов предполагается развивать более широкую сеть туристических направлений.

Подобная модель востребована в странах с развитой индустрией горного отдыха. Крупные курорты представляют собой не отдельные лыжные базы, а взаимосвязанные комплексы, в которых туристы могут выбирать разные маршруты, пользоваться общей инфраструктурой и оставаться в регионе на несколько дней.

Как устроены ведущие горные курорты мира

В качестве примеров комплексного развития горного туризма можно привести французский регион Les Trois Vallées, австрийский Ski Arlberg и Grandvalira в Андорре. Эти направления объединяют развитую сеть горнолыжных трасс, подъемников, гостиниц и сервисных объектов. При этом их привлекательность определяется не только масштабом территории, но и возможностью получить разнообразные услуги в рамках одной поездки.

Такая модель способствует увеличению продолжительности пребывания туристов. Гости могут планировать отдых с учетом уровня подготовки, выбирать подходящие трассы, посещать рестораны и другие объекты, пользоваться транспортом и получать необходимую информацию в туристических центрах.

Для Алматы этот опыт представляет интерес прежде всего с точки зрения системного подхода. Развитие горного кластера предполагает создание условий, при которых разные туристические зоны будут дополнять друг друга, а не конкурировать за ограниченный поток посетителей.

Важную роль играет и участие международных специалистов. При подготовке мастер-плана Алматинского горного кластера привлекались консалтинговые организации и компании, имеющие опыт работы в сфере туризма, в том числе Horwath HTL, Stem International и андоррская Pas Grau International.

Привлечение зарубежных консультантов позволяет учитывать практики, применяемые на международном рынке, и адаптировать их к особенностям Алматы. Однако само по себе участие иностранных специалистов не гарантирует успеха проекта. Результат будет зависеть от качества проектирования, финансирования, соблюдения сроков и того, насколько предлагаемые решения будут отвечать потребностям туристов.

От отдельных курортов к единой туристической системе

В концепции Алматинского горного кластера предусматривается развитие восточного, центрального и западного направлений. В перспективе туристическая инфраструктура должна охватить территорию от ущелья Турген до Каскелена.

Планы предполагают строительство новых подъемников, гостиниц, сервисных центров и объектов отдыха. Расширение сети трасс должно увеличить возможности для занятий горнолыжным спортом и распределить нагрузку между разными участками горной территории.

При этом международная практика показывает, что конкурентоспособность курорта определяется не только протяженностью трасс. Для туриста важны удобство приобретения услуг, понятная навигация, состояние маршрутов, качество размещения, транспортная доступность и безопасность.

Если посетителю приходится самостоятельно решать вопросы передвижения между разными объектами, искать парковку или разбираться в разрозненных системах обслуживания, даже масштабная инфраструктура может не обеспечить полноценного туристического опыта.

Поэтому при развитии кластера необходимо уделять внимание согласованной работе всех его элементов. Единая система информации, удобное транспортное сообщение и взаимосвязанные туристические услуги способны сделать пребывание в горах комфортнее как для иностранных гостей, так и для жителей Казахстана.

Кроме того, расширение географии отдыха может способствовать развитию малого и среднего бизнеса. Вокруг новых туристических направлений появляются возможности для открытия кафе, пунктов проката, гостевых домов, экскурсионных компаний и предприятий, предлагающих местную продукцию.

Почему горный туризм не должен ограничиваться зимой

Одна из ключевых задач развития Алматинского горного кластера – переход к четырехсезонной модели. Во многих странах горные курорты давно перестали зависеть исключительно от зимнего спроса. В теплое время года они предлагают пешие маршруты, велосипедные прогулки, альпинизм, экскурсии и экологический туризм.

Однако для Алматы особенно актуальна проблема межсезонья – весны и осени, когда возможности для привычных видов отдыха могут быть ограничены погодными условиями. В этот период туристический поток нередко сокращается, а часть инфраструктуры используется не в полной мере.

Эксперт по вопросам взаимодействия общества и государства Андрей Андреев считает, что для решения этой проблемы необходимо пересмотреть сам подход к организации отдыха в горах.

«Главная задача заключается в том, чтобы перестать воспринимать горный туризм исключительно как катание на лыжах зимой и пешие походы летом. Весной и осенью у горных территорий тоже есть свои преимущества, но туристам нужно предлагать подходящий формат отдыха. Например, в дождливую погоду спрос может быть на спа-центры, оздоровительные комплексы, термальные направления и комфортные места для спокойного отдыха. В период сбора урожая можно проводить гастрономические фестивали, а в гостиницах организовывать корпоративные мероприятия, конференции и командные программы. Если туристический продукт будет разнообразным, межсезонье перестанет быть периодом вынужденного простоя для бизнеса», – отметил Андреев.

По его словам, при разработке новых предложений необходимо учитывать природные особенности Заилийского Алатау. Весной и осенью увеличивается количество осадков, некоторые тропы становятся грязными и скользкими, а в весенний период возрастает опасность схода лавин. Поэтому делать ставку исключительно на палаточный и экстремальный туризм в это время нецелесообразно.

Одним из перспективных направлений эксперт назвал оздоровительный туризм. В частности, можно рассмотреть модернизацию территорий горячих источников в районе Алма-Арасана и Горельника, развитие спа-центров, санаториев и комплексов для восстановления сил.

Еще одна возможность – событийный туризм. Осенью, когда созревают апорт и другие сельскохозяйственные культуры, можно проводить гастрономические фестивали, знакомить туристов с местными продуктами и традициями. Дополнительный интерес могут представлять музыкальные и литературные мероприятия, художественные резиденции, наблюдение за птицами и экологические экскурсии.

Весенний период, в свою очередь, открывает возможности для маршрутов, посвященных цветению диких тюльпанов, яблонь Сиверса и абрикосовых деревьев. Подобные программы могут быть особенно привлекательны для иностранных туристов, интересующихся природой и биоразнообразием региона.

Важным сегментом может стать и корпоративный туризм. Весна и осень традиционно подходят для проведения деловых встреч, стратегических сессий и командных мероприятий. Горные гостиницы способны использовать этот спрос, предлагая компаниям комплексные программы размещения, питания и организации досуга.

Каких объектов не хватает туристам

По мнению Андреева, одним из препятствий для развития круглогодичного туризма остается недостаток доступных и комфортных объектов для отдыха в межсезонье. Существующая инфраструктура во многом разделена между дорогими гостиницами и природными маршрутами, на которых посетителям может не хватать базовых удобств.

«Алматы необходимо развивать средний сегмент туристических услуг – места, где человек сможет комфортно провести несколько часов или остаться на выходные, не оплачивая дорогой премиальный отдых. Это могут быть всесезонные глэмпинги, экологические гостиницы, небольшие комплексы для семейного отдыха и оборудованные площадки, работающие независимо от погоды. Не менее важно благоустраивать популярные маршруты, устраивать настилы на сложных участках, улучшать дорожки и расширять сеть визит-центров. Турист должен понимать, куда он может пойти, где отдохнуть, получить информацию и воспользоваться санитарными помещениями. Именно такие, на первый взгляд, простые решения во многом определяют качество впечатлений от поездки», – подчеркнул эксперт.

В качестве примера он привел визит-центры Аюсай и Горельник, которые показывают востребованность оборудованных пространств в горной местности. Такие объекты могут выполнять сразу несколько функций: предоставлять туристам информацию о маршрутах, служить местом отдыха, предлагать горячие напитки, проводить лекции и экскурсионные мероприятия, а также обеспечивать доступ к санитарной инфраструктуре.

Расширение сети подобных центров особенно важно в условиях переменчивой погоды. Возможность укрыться от дождя или холода, получить консультацию и скорректировать маршрут делает горные направления доступнее для семей с детьми, начинающих туристов и иностранных гостей.

При этом необходимо учитывать не только комфорт, но и безопасность. В горных районах весной и осенью сохраняются риски селей, камнепадов и оползней, а на отдельных участках может отсутствовать устойчивая мобильная связь.

Поэтому наряду с благоустройством маршрутов следует развивать систему раннего оповещения, оборудовать пункты обогрева, устанавливать аварийные маяки SOS в местах без мобильного покрытия и обеспечивать доступность информации о текущем состоянии троп. Дополнительным решением может стать организация экологичных шаттлов, связывающих город, горные курорты и туристические лагеря.

Отдельного внимания заслуживают санитарные объекты. Наличие чистых и теплых туалетов, особенно на популярных маршрутах, имеет большое значение для семейного и международного туризма. Без базовых удобств сложно рассчитывать на то, что туристы будут проводить в горах целый день или возвращаться туда регулярно.

Как развитие кластера повлияет на экономику

Комплексное развитие горных территорий способно принести пользу не только туристической отрасли, но и экономике Алматы в целом. Рост числа посетителей создает дополнительный спрос на гостиничные услуги, рестораны, перевозки, экскурсии, аренду спортивного оборудования и торговлю.

При этом экономический эффект зависит не только от общего количества туристов, но и от продолжительности их пребывания, структуры расходов и распределения доходов между участниками рынка.

Если посетители приезжают в горы лишь на несколько часов, возможности для местного бизнеса ограничены. Если же туристическая программа рассчитана на несколько дней и включает размещение, питание, экскурсии и другие услуги, расходы распределяются между большим количеством предприятий.

Дополнительные возможности открываются для фермеров и производителей местной продукции. Например, гастрономические фестивали и сезонные ярмарки способны привлекать покупателей к продукции сельских хозяйств, а тематические экскурсии – знакомить гостей с местной культурой и традициями.

Для предпринимателей важна и стабильность спроса. Если горные территории работают только в течение нескольких месяцев, бизнес вынужден подстраиваться под сезонные колебания, сокращать персонал или временно прекращать деятельность. Круглогодичная модель позволяет планировать доходы, сохранять квалифицированных сотрудников и вкладывать средства в повышение качества услуг.

Андреев отмечает, что развитие четырехсезонного туризма способно изменить условия работы целого ряда предприятий.

«Когда курорт полноценно работает только зимой и летом, многие компании вынуждены нанимать сотрудников на ограниченный период, а в межсезонье сокращать деятельность. Если же появляются постоянные туристические программы, спрос на услуги становится более предсказуемым. Это дает возможность удерживать квалифицированные кадры, улучшать сервис и развивать бизнес в долгосрочной перспективе. Причем расходы туриста не ограничиваются гостиницей или подъемником: он пользуется транспортом, посещает рестораны, покупает местные продукты, заказывает экскурсии. Таким образом, развитие горного кластера может создавать мультипликативный эффект для городской экономики, но для этого важно, чтобы туристические услуги были связаны между собой и работали не только в высокий сезон», – пояснил эксперт.

Вместе с тем оценивать будущий экономический эффект следует на основе конкретных показателей: динамики туристического потока, загрузки гостиниц, средней продолжительности пребывания, объема частных инвестиций, количества постоянных рабочих мест и доходов местных предприятий. Без таких данных говорить о масштабах будущих выгод преждевременно.

Экология как условие долгосрочного развития

Расширение туристической инфраструктуры в горах требует особого внимания к сохранению окружающей среды. Заилийский Алатау обладает высокой природной ценностью, а увеличение числа посетителей и строительство новых объектов могут усиливать нагрузку на экосистемы.

Среди потенциальных проблем – накопление мусора, повреждение растительности, эрозия почв, загрязнение водных объектов и чрезмерная нагрузка на наиболее популярные маршруты. Поэтому развитие туристических территорий должно сопровождаться эффективным управлением отходами, контролем посещаемости и соблюдением природоохранных требований.

При планировании строительства важно учитывать особенности рельефа, водных ресурсов и природных процессов. Необходимо заранее оценивать возможное воздействие объектов на окружающую среду, а также предусматривать меры по снижению нагрузки.

Особое значение имеет организация туристических потоков. Создание альтернативных маршрутов и развитие разных зон отдыха могут уменьшить концентрацию посетителей на отдельных участках, но только при условии, что новые направления будут оборудованы с учетом экологических ограничений.

В этом отношении международный опыт также предполагает поиск баланса между экономической эффективностью и сохранением природы. Долгосрочная привлекательность горного курорта зависит от того, насколько хорошо он способен сохранять природные ландшафты, ради которых туристы и приезжают в регион.

Для Алматы этот вопрос имеет принципиальное значение: расширение туристических возможностей не должно приводить к ухудшению состояния горных территорий. Поэтому экологическая составляющая должна рассматриваться не как дополнительное требование, а как один из основных элементов стратегии развития кластера.

Что определит конкурентоспособность Алматы

У Алматы есть ряд преимуществ, позволяющих претендовать на более заметное место на международном рынке горного туризма. Это близость гор к мегаполису, природное разнообразие, возможности для зимнего спорта и летнего отдыха, а также наличие городской инфраструктуры и международного транспортного сообщения.

Вместе с тем конкуренция с ведущими европейскими курортами предполагает не только строительство новых объектов, но и создание качественного туристического продукта. Для этого необходимы удобная логистика, согласованная работа разных зон отдыха, высокий уровень сервиса, доступные варианты размещения, безопасность и разнообразие предложений в течение всех четырех сезонов.

Не менее важно, чтобы развитие кластера сопровождалось прозрачным планированием, контролем качества работ и сохранением природного наследия. Международный опыт может стать полезной основой для принятия решений, однако его необходимо адаптировать к климатическим, экологическим и экономическим особенностям региона.

Таким образом, Алматинский горный кластер имеет потенциал стать одним из крупнейших центров горного туризма в Центральной Азии. Однако его конкурентоспособность будет определяться не столько масштабом заявленных проектов, сколько тем, насколько эффективно они будут реализованы и смогут ли обеспечить туристам качественный отдых круглый год.

Если новые подъемники и гостиницы будут дополняться развитой системой транспорта, безопасными маршрутами, визит-центрами, оздоровительными и событийными программами, Алматы получит возможность привлекать туристов не только в разгар зимнего или летнего сезона. При этом сохранение природного баланса должно оставаться одним из главных условий развития.

Именно сочетание доступности, разнообразия услуг, качественного сервиса и бережного отношения к природе позволит Алматы постепенно укреплять позиции на международном туристическом рынке и приближаться к уровню известных горных направлений Европы.