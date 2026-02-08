Граждане, достигшие пенсионного возраста в Казахстане, не ограничиваются только ежемесячными выплатами. Для пенсионеров предусмотрен ряд государственных и местных мер поддержки — от медицинских услуг до коммунальных льгот, социальных сервисов и налоговых послаблений. Эти возможности направлены на снижение повседневных расходов пожилых людей и поддержание качества жизни. Какая помощь оказывается гражданам, достигшим пенсионного возраста, читайте в обзорном материале BAQ.KZ.

Сегодня в Казахстане реализуется комплекс мер, направленных на поддержку людей, достигших пенсионного возраста. Это не только ежемесячные пенсионные выплаты, но и медицинские, коммунальные, социальные и налоговые послабления. Государственные органы и местные исполнительные власти поэтапно совершенствуют систему помощи пожилым гражданам, стремясь снизить их финансовую нагрузку и обеспечить стабильность доходов. Особое внимание уделяется доступности медицинских услуг, социальной адаптации и поддержке одиноких пенсионеров.

По словам экспертов, уровень социальной защищённости пожилых граждан во многом является индикатором устойчивости государства. Поэтому вопросы индексации пенсий, расширения социальных услуг и адресной помощи остаются в числе приоритетов социально-экономической политики страны.

По итогам 2025 года число пенсионеров составило 2 млн 491 тыс. человек. В Казахстане для пенсионеров предусмотрены не только пенсионные выплаты, но и социальные, коммунальные, медицинские и другие льготы. Эти меры направлены на облегчение повседневной жизни пенсионеров, сохранение качества жизни и обеспечение социальной безопасности. Категории получателей и порядок назначения определяются законодательством и местными нормативами.

Пенсионерам назначаются несколько видов выплат. Базовая пенсия выплачивается как часть системы государственного социального обеспечения. Солидарная (трудовая) пенсия зависит от трудового стажа и накопленных отчислений. Также возможны выплаты из накопительного пенсионного фонда через Единый накопительный пенсионный фонд. С 2026 года пенсии и социальные выплаты проиндексированы на 10%, а минимальный размер пенсии закрепляется законом. В 2026 году минимальная базовая пенсия составляет 69 049 тенге. С этого же года пенсионные выплаты освобождаются от подоходного налога, то есть налог с них не удерживается. По статистике прошлого года из республиканского бюджета было выплачено пенсий на сумму 4 трлн 225 млрд тенге, из них на базовые пенсии направлено 1 368,4 млрд тенге, на солидарные пенсии — 2 856,6 млрд тенге.

Пенсионеры входят в систему обязательного социального медицинского страхования и имеют право на гарантированный объём бесплатной медицинской помощи. Это включает обслуживание в поликлиниках, плановые осмотры и диагностические услуги. Кроме того, существует возможность получать некоторые лекарственные препараты бесплатно или по льготной цене в зависимости от категории и действующих норм социальной поддержки.

Коммунальные льготы для пенсионеров отличаются по регионам, поскольку устанавливаются решениями местных акиматов. В некоторых регионах предусмотрены скидки или компенсации за электроэнергию, воду, отопление, газ и вывоз мусора. Также возможен бесплатный или льготный проезд в общественном транспорте. В сельской местности предоставляется дополнительная помощь на покупку твёрдого топлива — угля или дров. В ряде населённых пунктов пенсионеры могут пользоваться социальными магазинами или приобретать товары по сниженным ценам. Условия поддержки различаются: где-то выплачиваются компенсации, где-то помощь предоставляется в рамках местных программ.

Социальная поддержка включает обслуживание на дому при необходимости, временный уход и посещение дневных центров. Через социальных работников может быть организована доставка продуктов и лекарств, а также оказана психологическая помощь и меры по социальной адаптации. Обычно такие услуги назначаются через отделы социальной защиты населения.

С 2026 года пенсионные выплаты освобождены от подоходного налога. Для многих государственных услуг могут действовать сниженные тарифы или льготы. По некоторым налогам, например на имущество и землю, на местном уровне также могут предоставляться послабления. При этом общей обязательной льготы по транспортному налогу для всех пенсионеров законом не предусмотрено — она распространяется только на отдельные социальные категории.

Информацию о своих правах и конкретных льготах пенсионеры могут получить в отделах социальной защиты и занятости местных акиматов, в центрах обслуживания населения, а также через порталы eGov, enbek.kz и egov.kz.

Вопрос социальной поддержки пенсионеров в Казахстане остаётся одним из ключевых направлений государственной политики. На фоне роста цен на продукты, коммунальные услуги и медикаменты обеспечение достойного уровня жизни граждан пожилого возраста приобретает особую актуальность. По мере старения населения нагрузка на систему социальной защиты увеличивается, а значит, государству необходимо не только своевременно индексировать выплаты, но и расширять перечень доступных льгот и сервисов.

По сравнению с предыдущими годами в Казахстане наблюдается устойчивый рост числа граждан пенсионного возраста. Демографические процессы и увеличение продолжительности жизни приводят к тому, что нагрузка на пенсионную систему ежегодно возрастает. Если ещё несколько лет назад количество пенсионеров было заметно ниже, то сегодня оно приближается к отметке в 2,5 млн человек, что требует от государства увеличения объёмов финансирования социальной сферы.

Соответственно растут и расходы бюджета. За последние годы объём средств, направляемых на выплату пенсий и социальных пособий, увеличился на сотни миллиардов тенге. Это связано как с ежегодной индексацией выплат, так и с ростом числа получателей. Индексация пенсий и социальных выплат проводится с учётом инфляции и уровня прожиточного минимума, что позволяет частично компенсировать рост цен и поддерживать покупательную способность пенсионеров.

Эксперты отмечают, что повышение базовой и солидарной пенсий, а также освобождение пенсионных выплат от подоходного налога с 2026 года стало одной из наиболее значимых мер поддержки пожилых граждан за последние годы. Это решение позволило увеличить фактический доход пенсионеров и снизить налоговую нагрузку на их выплаты. В дальнейшем государство планирует продолжать поэтапное повышение социальных стандартов и совершенствование пенсионной системы.

В целом система поддержки пенсионеров в Казахстане продолжает развиваться и адаптироваться к современным социально-экономическим условиям. Государство поэтапно расширяет меры помощи, включая индексацию выплат, налоговые послабления, медицинские и социальные услуги. При этом значительная часть льгот реализуется на местном уровне, что позволяет учитывать особенности регионов и адресно поддерживать пожилых граждан.

Эксперты подчёркивают, что в условиях роста числа пенсионеров и увеличения продолжительности жизни особое значение приобретает информирование населения о доступных мерах поддержки. Многие пожилые граждане не всегда знают о своих правах и возможностях получения льгот, поэтому доступность информации и упрощение процедур оформления помощи остаются важными задачами.

Ожидается, что в ближайшие годы политика социальной поддержки пожилых граждан будет и дальше совершенствоваться. В центре внимания государства останутся вопросы повышения качества жизни пенсионеров, расширения перечня социальных услуг и обеспечения финансовой стабильности людей старшего поколения.