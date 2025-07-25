Порядка 250 тысяч казахстанцев нашли новую работу с начала года, передает BAQ.KZ.

До конца декабря по региональным картам занятости планируется трудоустроить 480 тысяч человек. Информационная система министерства труда и социальной защиты населения позволяет искать безработных жителей страны, проверяя наличие обязательных пенсионных взносов. Об этом и других проектах подробно рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскар Биахметов.

"В рамках национальных проектов и отраслевых концепций было трудоустроено порядка 4600 тысяч граждан. В рамках инициативы Главы государства "100 рабочих мест на 10 тысяч населения" – порядка 63 тысяч человек, на предложенные работодателями вакансии – 67 тысяч. Еще свыше 116 тысяч человек получили работу с помощью активных мер содействия занятости", - рассказал спикер.

Больше 48 тысяч казахстанцев прошли краткосрочные курсы профессионального обучения. Не только в организациях образования, на предприятиях, но и в онлайн формате на платформе Skills Enbek. Завершили обучение больше 42 тысяч человек. Ну, а по проекту "Бастау Бизнес" 17 тысяч человек изучили основы предпринимательства и получили сертификаты.

Вице-министр привел еще несколько интересных цифр. Так, на субсидируемые рабочие места трудоустроили больше 113 тысяч казахстанцев. В рамках проектов "Первое рабочее место", "Контракт поколений" и "Серебряный возраст" новое дело обрели 14 тысяч человек.