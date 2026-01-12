Анонимные Telegram-каналы с тысячами подписчиков стали заметным фактором в информационном пространстве Казахстана – именно через них распространяются утечки, инсайдерская информация и неофициальные данные. При этом механизмов идентификации администраторов таких каналов сегодня практически нет. Как государство планирует закрыть этот пробел, редакция BAQ.KZ выяснила, обратившись в Министерство культуры и информации РК с официальным запросом.

Сколько Telegram-каналов работает в стране

По данным крупнейшего каталога Telegram-каналов TGStat, в казахстанском сегменте платформы насчитывается порядка 17 653 каналов. В Министерстве пояснили, что Telegram в Казахстане официально относится к онлайн-платформам, а Telegram-каналы – к публичным сообществам.

Взаимодействие государства с онлайн-платформами осуществляется в рамках Закона "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе". Платформы с суточной аудиторией свыше 100 тысяч пользователей обязаны назначать законного представителя для взаимодействия с уполномоченным органом.

При этом прямое влияние на анонимных администраторов каналов остается ограниченным – именно это, по данным ведомства, осложняет борьбу с противоправным контентом и утечками информации.

Почему возникла проблем анонимности

Как отмечают в Министерстве культуры и информации, несмотря на наличие запретов и ответственности за незаконный контент, привлечение анонимных пользователей к ответственности на практике затруднено. Установить владельца каналов без раскрытия личности зачастую невозможно.

В этой связи ведомством разработаны поправки в законодательство об онлайн-платформах и масс-медиа. Предлагается обязать анонимные Telegram-каналы с аудиторией более 5 тысяч подписчиков направлять в уполномоченный орган сведения, позволяющие идентифицировать администратора. Перечень таких сведений будет утверждаться отдельно.

Какая ответственность предусмотрена

За непредоставление данных предлагается ввести административную ответственность:

- штраф от 20 до 100 МРП – при первом нарушении;

- от 40 до 200 МРП – при повторном нарушении в течение года.

Регулирование будет распространяться на все анонимные каналы, подпадащие под установленный порог подписчиков.

Кого коснутся новые требования

В ведомстве подчеркнули, что предполагаемые нормы адресованы не платформе Telegram, а непосредственно администратором анонимных каналов. Если канал является анонимным и превышает установленный порог аудитории, он автоматически попадает в сферу регулирования.

По мнению уполномоченного органа, предлагаемые меры направлены на защиту информационной и кибербезопасности и не предполагают тотального контроля. Речь идет о правовом и прозрачном регулировании, которое должно обеспечить баланс между безопасностью и свободой выражения мнений.