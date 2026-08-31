В Астане продолжается масштабная подготовка к предстоящему отопительному сезону. В этом году в городе ремонтируют оборудование на ТЭЦ, обновляют тепловые сети и реализуют проекты по строительству новых источников тепла. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек.

Как отметил глава города, надежное прохождение осенне-зимнего периода является одним из ключевых вопросов жизнеобеспечения столицы. Подготовительные работы традиционно начинаются еще весной.

В рамках ремонтной кампании на ТЭЦ-1 планируется отремонтировать 10 котлов и три турбины. На ТЭЦ-2 работы охватят 14 котлов и шесть турбогенераторов.

Кроме того, в столице проводится капитальный ремонт и реконструкция 7,5 км тепловых сетей. В энергетическом секторе также запланирован ремонт воздушных и кабельных линий общей протяженностью 67,4 км, а также 68 распределительных и трансформаторных пунктов.

Новая тепловая станция «Тельмана»

С учетом активного роста населения и расширения городской застройки в Астане реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов.

Один из них – строительство газовой тепловой станции «Тельмана». Ее мощность составит 620 Гкал/ч, запуск объекта запланирован на текущий год.

Еще один проект реализуется на базе ТЭЦ-2. Здесь проводится расширение и реконструкция водогрейной котельной с установкой котлов №7 и №8. После завершения работ тепловая мощность объекта увеличится на 360 Гкал/ч. Запуск нового оборудования намечен на следующий год.

Расширят станции «Юго-Восток» и «Юго-Запад»

Также в соответствии с утвержденным генеральным планом проводятся проектно-изыскательские работы по расширению газовых тепловых станций «Юго-Восток» и «Юго-Запад».

Суммарная мощность двух объектов составит 940 Гкал/ч.

По словам Жениса Касымбека, реализация этих проектов позволит не только увеличить тепловую мощность столицы и создать необходимый резерв, но и повысить надежность системы жизнеобеспечения города.