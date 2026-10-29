Как и где изготовить индивидуальные ортезы для детей в Казахстане

В Алматы на базе Национального научного центра развития сферы социальной защиты действует лаборатория по проектированию и изготовлению индивидуальных ортезов. В рамках проекта дети при наличии медицинских показаний могут получить изделия бесплатно. Обратиться за информацией могут жители всех регионов Казахстана.

Ортезы предназначены для поддержки и коррекции положения частей тела. Необходимость их применения и конструкцию определяют специалисты с учётом состояния здоровья ребёнка.

Для обращения родителям необходимо заполнить форму обратной связи на сайте kazto.kz, указав потребность в изготовлении индивидуального ортеза. Специалисты Центра уточнят условия участия и перечень необходимых медицинских документов.

Изготовление включает обследование, 3D-сканирование, компьютерное моделирование, примерку и индивидуальную подгонку изделия. На первом этапе предусмотрены ортезы для стоп, голеностопных и коленных суставов, а также верхних и нижних конечностей.

В 2026 году планируется изготовить 500 ортезов, в 2027 году — 1 000, а в 2028 году — 1 500 изделий.

Лаборатория находится по адресу: Алматы, ул. Желтоксан, 65. График работы: понедельник–пятница, с 08:00 до 17:00.