В Казахстане цифровизация агропромышленного комплекса набирает стремительные обороты. Сегодня современные технологии и решения на основе искусственного интеллекта помогают фермерам на каждом этапе: от обработки земли до переработки готовой продукции. По данным Министерства сельского хозяйства РК, 648 сельхозтоваропроизводителей уже применяют цифровые решения в своей деятельности.

Цифровизация особенно активно развивается в точном земледелии. Фермеры используют GPS-навигацию, дроны, сенсоры и аналитические платформы, которые в реальном времени отслеживают состояние почвы, посевов и погодных условий. Такие технологии позволяют оптимально вносить удобрения и средства защиты растений, автоматизировать посевные работы и минимизировать потери урожая. Платформы, соединяющие фермеров с операторами дронов, уже помогают проводить химическую обработку полей и посадку семян без постоянного участия человека.

В животноводстве цифровизация охватывает практически все процессы - от кормления до контроля здоровья животных. В Казахстане работают 104 современные молочно-товарные фермы и 30 откормочных площадок, оснащённых IoT-системами. Они позволяют управлять рационом кормления, микроклиматом и отслеживать жизненные показатели скота, что напрямую повышает продуктивность и качество продукции.

Цифровые системы также активно применяются на этапах переработки сельхозпродукции. Управление технологическими процессами с помощью искусственного интеллекта оптимизирует производственные циклы и повышает эффективность оборудования. Более 200 Smart‑ферм в стране используют комплексные цифровые решения, объединяя точное земледелие, мониторинг животных и интеллектуальный анализ данных. Смотрите репортаж на YouTube‑канале de.media.