В Восточно-Казахстанской области цифровизация и внедрение искусственного интеллекта уже меняют повседневную жизнь жителей и работу госорганов, сообщает BAQ.kz со ссылкой на YK.news.kz.

Котельные сами сигналят о поломках, работа подрядчиков по вывозу мусора и уборке дорог становится прозрачной, а обращения граждан через номер 109, социальные сети и другие каналы обрабатываются в едином центре.

По словам заместителя руководителя Управления цифровизации и архивов ВКО Арнура Сапаргалиева, к 2025 году в регионе создали 64 цифровых реестра и 96 автоматических отчетов по ключевым направлениям: ЖКХ, энергетика, образование, предпринимательство, туризм и безопасность. Все данные собираются в «Ситуационный центр акима», где более 2000 специалистов следят за происходящим в реальном времени через единую аналитическую платформу.

В ЖКХ внедрена цифровая система контроля за уборкой дорог и вывозом мусора. Маршруты спецтехники оцифрованы, внедрены фотоотчеты и QR-коды на площадках, через которые жители могут оставлять отзывы. Система отслеживает отклонения от графика и предотвращает скрытие недоработок.

Энергетическая сфера также стала «умной». На 23 объектах установлены датчики, фиксирующие температуру, давление, расход воды и запас топлива каждую минуту. ИИ мгновенно сообщает о любых отклонениях, что снижает риск аварий и позволяет экономить на ремонте.

Обращения жителей анализирует виртуальный ИИ-ассистент: он выявляет тональность сообщений, группирует похожие обращения и распределяет их по важности. Это позволяет оперативно выявлять проблемные зоны и актуальные вопросы населения.

Безопасность контролируется с помощью более 6000 камер, включая 300 с видеоаналитикой, способных распознавать лица, номера машин и подозрительное поведение. Разрабатываются комплексные панели мониторинга, объединяющие данные о ДТП, преступности, чрезвычайных ситуациях, экологической обстановке и паводках.

В экологии также задействован ИИ: 45 микрорайонов и 7 промышленных зон находятся под наблюдением автоматизированных постов контроля воздуха. Система фиксирует пиковые выбросы и позволяет принимать решения, например, о переводе школ на дистанционный формат при неблагоприятной ситуации. В перспективе планируется интеграция датчиков промышленных предприятий для создания единой системы оперативного реагирования на превышение ПДК.

Цифровизация затронула и образование: создается единая электронная библиотека с доступом к учебным материалам, редким книгам и архивам, что помогает школьникам, особенно из сельской местности, развивать цифровые навыки и готовиться к экзаменам.

Таким образом, Восточный Казахстан постепенно превращается в «умный» регион, где цифровые технологии и ИИ делают жизнь жителей безопаснее, удобнее и прозрачнее.