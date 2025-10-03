Промышленная безопасность остаётся одной из ключевых задач на предприятиях, где соблюдение правил охраны труда напрямую влияет на жизнь и здоровье сотрудников, передает BAQ.KZ. На крупных производственных площадках даже малейшая ошибка может привести к серьёзным травмам или авариям. В Казахстане внедрение современных технологий для контроля за безопасностью на производстве становится особенно актуальным.

На выставке, проходящей в рамках форума Digital Bridge 2025 в Астане компания Best Vision Technologies представил свою платформу на базе искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям следить за соблюдением требований охраны труда. Система фиксирует, используют ли рабочие средства индивидуальной защиты: каски, защитные очки, перчатки, спецодежду и рабочую обувь. Это позволяет своевременно выявлять потенциальные риски и предотвращать несчастные случаи.

Сооснователь компании Алексей Владимиров отметил, что платформа уже внедрена более чем на 15 предприятиях страны, среди которых такие компании, как Самрук-Энерго, KEGOC, КазТрансГаз и другие. Сейчас порядка 400 устройств ежедневно работают на производственных площадках, обеспечивая постоянный контроль за соблюдением правил безопасности.

"Система даёт компаниям инструмент для предотвращения рисков. Как использовать его решает руководство: для обучения сотрудников, профилактики нарушений или контроля дисциплины. В любом случае, цель одна - минимизировать угрозу для жизни и здоровья работников", — рассказал Алексей Владимиров.

Платформа разрабатывается с конца 2023 года, однако опыт команды в производстве и контроле средств индивидуальной защиты насчитывает более десяти лет. Внедрение искусственного интеллекта позволило автоматизировать контроль и сделать его более точным и оперативным.

В планах компании - дальнейшее развитие системы, чтобы она могла напрямую взаимодействовать с сотрудниками. В будущем цифровой помощник будет подсказывать рабочему, когда необходимо использовать защитное оборудование, что позволит повысить уровень дисциплины и снизить аварийность на производстве.

По словам основателя компании , что внедрение подобных технологий отражает важный тренд: искусственный интеллект всё активнее применяется в рабочих профессиях, где безопасность сотрудников является приоритетом. Использование AI на производстве помогает предприятиям адаптироваться к современным стандартам охраны труда и повышает общую культуру безопасности.