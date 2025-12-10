Термин "бонус-малус" кажется непонятным, однако он напрямую касается каждого автовладельца. В двух словах: классы "бонус-малус" отражают, насколько ты аккуратен за рулем. Ведь чем лучше ты ездишь, тем дешевле будет стоить автостраховка, а именно полис ОГПО ВТС. Это способ мотивировать водителей ездить без нарушений и ДТП, без необходимости вмешательства сотрудников дорожной полиции, передаёт BAQ.KZ.

ОГПО ВТС (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства) – обязательная автостраховка для водителей. Стоимость автостраховки рассчитывается по формуле, установленной государством, в ней отражены базовые тарифы и коэффициенты. При этом итоговая цена полиса для каждого водителя может существенно отличаться, и вот почему.

Цена ОГПО ВТС складывается по следующей формуле: базовая страховая премия × МРП (регион × тип ТС × возраст и стаж водителя × срок эксплуатации × бонус-малус). Эти показатели и определяют итоговую стоимость обязательного страхования. "Бонус-малус" – это система, которая формируется исходя из данных о количестве ДТП водителя (или их отсутствии), поведении на дороге, нарушениях и влияет на цену обязательной автостраховки. Максимально выгодный для водителя класс бонус-малуса – 13, и он дает скидку в 50%. “Штрафные” классы – М, М1 и М2 – существенно увеличивают стоимость полиса.

С апреля 2025 года число грубых нарушений ПДД теперь тоже учитывается при подсчете стоимости страховки. Такой подход должен стимулировать водителей ездить аккуратнее и помочь страховщикам собирать достаточно премий для покрытия выплат ущерба по страховым случаям. На данный момент продукт ОГПО ВТС является убыточным на 100%, по информации Фонда гарантирования страховых выплат. То есть, размера страховых премий не хватает, чтобы покрыть выплаты, и страховщики уходят в минус. К тому же, суммы выплат часто бывает недостаточно, чтобы покрыть ущерб от аварии.

Спустя полгода после внедрения поправок в методы подсчета стоимости полиса страховщики заметили, что этих изменений недостаточно, и поэтому продумывают новые подходы к продукту. Они предлагают использовать плавающие тарифы, которые будут основаны на результатах скоринга – подсчета множества показателей для оценки риска и вынесения решения по стоимости страховки. Скоринг проводится с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, который способен учитывать все вероятности, быстро просчитывать риски индивидуально для каждого водителя. Польза ИИ здесь в том, что он сможет быстро обрабатывать огромные массивы данных и видеть закономерности там, где человек может их упустить. К тому же, благодаря аналитическим решениям на базе ИИ страховщики смогут сэкономить ресурсы на операционных процессах.

Применение ИИ в системе скоринга точнее разделит клиентов по уровню риска, считает председатель правления "АО "СК Freedom Insurance" Азамат Керимбаев. “В плавающих тарифах страховщики предлагают определить базовый минимум, который будет соответствовать актуарным расчетам. Такой подход позволит охватить страхованием почти все категории водителей, даже высокорисковые. А те водители, которые не приносят убытков, смогут получать скидки на страхование – вплоть до 50%”. Они практически не нарушают правил, а значит не создают рисков - ни на дороге, ни для страховщиков, - рассуждает он.



По мнению страховщиков, метод, основанный на скоринге, является наиболее справедливым, потому что ни один аккуратный водитель не должен платить за неаккуратного. Кроме того, эффект от такого подхода окажет прямое влияние на другие показатели: поможет снизить аварийность, разгрузит дороги от пробок и заторов.