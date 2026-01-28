Сотрудники криминальной полиции в нескольких регионах Казахстана выявили и пресекли преступные схемы по незаконному пересечению границы и фиктивной легализации иностранных граждан, передает BAQ.KZ.

По данным МВД, организаторы за вознаграждение обеспечивали обход миграционного контроля.

В Павлодарской области 22 января задержаны лица, использовавшие снегоход для перемещения по труднодоступной местности вне официальных пунктов пропуска. В Северо-Казахстанской области 26 января задержан иностранный гражданин, повторно въехавший в страну под чужой фамилией после запрета на въезд. В Акмолинской области пресечена группа, подделывавшая документы для фиктивной легализации иностранцев.

В ходе обысков изъяты автомобили, снегоход, паспорта, электронные носители, оргтехника и большое количество печатей медицинских учреждений, использовавшихся для фиктивных справок. Основные организаторы арестованы.

Возбуждены уголовные дела по статьям 392 и 394 УК РК. МВД подчеркнуло, что защита государственной безопасности и пресечение организованной незаконной миграции остаются приоритетом и призывает строго соблюдать миграционное законодательство.