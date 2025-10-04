На форуме Digital Bridge 2025 прошла панельная сессия "ИИ в креативных индустриях: искусство, музыка и повествование в новом прочтении", где своим опытом поделилась цифровой художник и режиссёр Юлдус Бахтиозина, передает BAQ.kz

По словам артистки, искусственный интеллект становится доступным инструментом, с помощью которого можно быстро выработать собственный стиль.

"Там, где скульптор приходит к своему почерку только к 45 годам, потратив 25 лет на практику, с ИИ можно выработать стилистику за три месяца ежедневной работы. Эта доступность рождает множество новых артистов, и выживают в итоге только сильнейшие", — отметила Бахтиозина.

Художница подчеркнула, что ценность традиционного искусства по-прежнему высока - коллекционеры продолжают приобретать вышивку, плёночные работы и объекты. Но цифровой арт открывает новые возможности, в частности форматы взаимодействия с публикой через генеративные инсталляции и гибридные фильмы.

Сейчас Бахтиозина работает над гибридным фильмом, в котором планирует объединить живую съёмку и визуальные решения, созданные нейросетями.

"Для меня ИИ - это коллективное бессознательное. То, что веками было источником вдохновения и образов, теперь собрано в цифровом пространстве, из которого мы можем черпать", — сказала она.

Режиссёр также рассказала о собственных образовательных инициативах: раз в год она проводит международный курс и периодически - вебинары по работе с нейросетями для художников.

На сессии затронули и вопросы авторских прав, препятствий для студентов, а также гендерных стереотипов в ИИ. Бахтиозина признала, что сталкивалась с предубеждениями, когда её работу приписывали нанятым специалистам, но подчеркнула: среди её студентов женщин даже больше, чем мужчин.

"Это не мужская история. Когда девушки понимают простую формулу написания промтов и начинают практиковаться, они достигают отличных результатов. Тут вопрос не в гендере, а в том, чтобы освоить инструмент", — добавила она.

Сессия завершилась открытыми вопросами из зала, где зрители интересовались перспективами цифрового искусства, развитием ИИ в кино и возможностями для студентов реализовать проекты на ограниченных бюджетах.