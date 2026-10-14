Как искусственный интеллект меняет журналистику: в Астане началась Astana Media Week

Может ли нейросеть заменить журналиста и как редакциям сохранить доверие читателей, когда тексты и видео все чаще создает ИИ. Эти вопросы обсуждают на Astana Media Week 2026, которая открылась в столице. До 16 октября во Дворце мира и согласия соберутся журналисты казахстанских и зарубежных СМИ, представители госорганов и технологических компаний.

Доверие в эпоху нейросетей

Главное событие первого дня, по данным El.kz, это пленарная сессия «MEDIA. HUMAN. AI: 10 лет трансформации. Новая архитектура доверия». Ее участники говорят о роли журналистики сегодня, о том, как внедрять искусственный интеллект в работу и при этом не потерять доверие аудитории.

В дискуссии участвуют представители Министерства культуры и информации, международных технологических компаний и ЮНИСЕФ. Модерирует сессию представитель Euronews в Азербайджане.

Тему продолжит дискуссия «AI, IT & MEDIA: граница ответственности» о том, где заканчивается ответственность технологий и начинается ответственность людей. Отдельный воркшоп посвятят тому, как создать цифровую среду, безопасную и подходящую для подростков.

Казахстан на английском

Отдельная тема медианедели это работа с зарубежной аудиторией. На редакционной лаборатории «Central Asia in English: почему перевод не делает нас глобальными?» журналисты обсудят, как рассказывать о Казахстане и Центральной Азии для иностранного читателя, развивать англоязычную журналистику и сотрудничать между редакциями.

Вайбкодинг и TikTok LIVE

Второй день посвятят информационной политике Казахстана, отечественному контенту и рекламному рынку. В программе экспертная встреча «Новые правила в информационной политике Казахстана», дискуссия «Qazaq Creative Power: кто создаёт казахстанский вайб?» и сессия о новой экономике рекламного медиарынка.

Будет и практика. Участников научат проверять информацию и критически ее воспринимать, вести мультиязычное вещание с помощью ИИ и использовать бизнес-аналитику в управлении. На отдельной лаборатории расскажут о вайбкодинге, когда цифровые решения создают с помощью искусственного интеллекта. Еще один воркшоп научит развивать собственное медиа через TikTok LIVE.

Награды в финале

15 октября наградят лучших пресс-секретарей и пресс-службы. А 16 октября медианеделя завершится церемонией QAZAQSTAN MEDIA AWARDS, где вручат национальные премии «Тұмар» и «Үркер». Номинантов назвали накануне, на 12 номинаций заявились больше 600 журналистов, а одна номинация впервые посвящена лучшему проекту с искусственным интеллектом.