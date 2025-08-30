Как искусственный интеллект помогает полиции раскрывать преступления
Система помогла раскрыть два уголовных дела и пресечь более 1200 правонарушений.
В Акмолинской области в Бурабайском районе начала работу интеллектуальная система видеонаблюдения "Таргет-Ай", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. За первые три месяца она показала высокую эффективность в обеспечении правопорядка. Система используется для раскрытия преступлений, выявления административных нарушений, поиска разыскиваемых лиц и без вести пропавших граждан, а также для контроля за угнанным транспортом.
За короткий период работы "Таргет-Ай" позволила пресечь более 1200 правонарушений и раскрыть два уголовных дела. Ярким примером стало задержание подозреваемого в грабеже в торговом доме 25 июля: благодаря камерам и системе видеоаналитики личность злоумышленника установили быстро, что позволило оперативно задержать его.
Система построена на алгоритмах искусственного интеллекта, которые автоматически распознают лица, номера автомобилей и фиксируют аномальное поведение. Это ускоряет реагирование полиции на происшествия и повышает качество оперативных решений. Внедрение "Таргет-Ай" стало важным шагом к цифровизации правоохранительных органов и усилению контроля за общественным порядком.
