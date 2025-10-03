Во всём мире компании всё активнее внедряют искусственный интеллект в кадровые процессы. Алгоритмы используются для анализа резюме, автоматизации отбора кандидатов и даже проведения собеседований. Такой подход позволяет экономить ресурсы и делать процесс найма более стандартизированным. Однако вопрос о том, может ли технология заменить человека, остаётся открытым, передает BAQ.kz

Эта тема стала предметом обсуждения на форуме Digital Bridge в Астане. На панельной сессии Vision Hall генеральный директор GloCoach Роберт Фергюсон Аббанат рассказал, что цифровые ассистенты уже сегодня применяются в подборе персонала и показывают заметные результаты.

"В первую очередь такие системы помогают готовить людей к собеседованию и анализировать их таланты и компетенции. Мы видим, что ими стали активно пользоваться, и это дало хорошие результаты. Кроме того, консультант способен фиксировать поведение кандидата во время интервью и делать наблюдения, которые в обычных условиях могли бы остаться незамеченными", — отметил он.

По его словам, цифровые инструменты особенно востребованы в ситуациях, когда у рекрутёров нет возможности собрать полную информацию о кандидате.

"Не всегда можно поговорить с коллегами человека, поэтому приходится проводить очень подробные интервью. Это дорогой и трудоёмкий процесс, который требует привлечения внешних специалистов. Алгоритм позволяет частично заменить эту работу и получить дополнительные сведения о кандидате", — пояснил Аббанат.

Тем не менее, он подчеркнул, искусственный интеллект остаётся лишь вспомогательным инструментом.