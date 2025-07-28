В карагандинском IT-хабе “Терриконовая долина” прошёл образовательный воркшоп, посвящённый практическому применению искусственного интеллекта (ИИ) в повседневной жизни и бизнесе, передает BAQ.KZ.

Мероприятие собрало слушателей разных возрастов и профессий — от студентов до предпринимателей. Темой встречи стали способы интеграции ИИ в личную продуктивность и рабочие процессы.

Открыл встречу Тимур Дурмагамбетов, основатель “А-Бизнес Казахстан”. Он представил обзор no-code ИИ-инструментов, которые позволяют автоматизировать задачи без программирования. Среди кейсов — планирование, изучение языков, фитнес и бизнес-аналитика.

“Сегодня каждый может использовать ИИ — вне зависимости от технической подготовки. Это способ повысить эффективность и упростить рутину”, — отметил Тимур.

Ислам Искежанов, BI-инженер международной IT-компании DataArt, поделился опытом внедрения ИИ в процессы бизнес-аналитики и затронул тему цифровой этики: заменит ли ИИ специалистов или усилит их?

CEO “Терриконовой долины” Сабир Ниязов подчеркнул, что такие встречи — важный шаг к цифровой грамотности:

“ИИ уже перестал быть экзотикой. Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя уверенно в мире технологий и умели применять их с пользой”.

Участники ушли не только с вдохновением, но и с конкретными инструментами и рекомендациями для личной и профессиональной жизни.