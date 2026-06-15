Как избежать пищевых отравлений летом

Летом возрастает риск пищевых отравлений и кишечных инфекций. Главный государственный санитарный врач города Астаны Айгуль Шагалтаева рассказала, от каких продуктов следует быть осторожными, и напомнила основные правила безопасного питания, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Почему летом риск возрастает

На брифинге главный государственный санитарный врач Астаны Айгуль Шагалтаева уделила особое внимание профилактике пищевых отравлений и острых кишечных инфекций в летний период.

По её словам, высокая температура создаёт благоприятные условия для быстрого размножения болезнетворных микроорганизмов в продуктах питания. Особенно риск возрастает при нарушении условий хранения, транспортировки и реализации продуктов.

"Высокая температура воздуха способствует быстрому размножению патогенных микроорганизмов при нарушении условий хранения, транспортировки и реализации пищевой продукции. Поэтому в летний период вопросам безопасности питания необходимо уделять особое внимание", – отметила Айгуль Шагалтаева.

Сотни тысяч случаев в мире ежегодно

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 600 миллионов человек в мире заболевают из-за употребления небезопасных продуктов питания. Более 420 тысяч человек умирают от заболеваний, передающихся через пищу.

Особую тревогу специалистов вызывает высокая заболеваемость среди детей.

Какова ситуация в Астане

По данным главного санитарного врача, несмотря на профилактические меры, случаи пищевых отравлений и кишечных инфекций продолжают фиксироваться в стране.

С начала 2026 года в Астане зарегистрировано 648 случаев острых кишечных инфекций. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2025 году в столице было зафиксировано три групповых случая пищевого отравления, связанных с контролируемыми объектами, а также один случай, связанный с продажей домашних блюд в торговых точках.

В результате пострадали 60 человек, из них 20 детей.

"Основные причины кишечных инфекций связаны с нарушением санитарно-гигиенических требований при приготовлении, хранении и реализации продуктов питания. В текущем году массовых пищевых отравлений не зарегистрировано", – отметила Айгуль Шагалтаева.

Какие продукты наиболее опасны

По словам специалистов, чаще всего отравления возникают при употреблении просроченных, некачественных или неправильно хранящихся продуктов.

К наиболее опасным относятся многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, блюда из фарша, холодец, яичные блюда, мясо птицы и другие скоропортящиеся продукты.

В таких продуктах могут содержаться сальмонелла, патогенные кишечные палочки, стафилококк и другие опасные микроорганизмы.

Также источником инфекции могут стать недостаточно вымытые овощи, фрукты, ягоды и зелень.

Скрытые риски доставки еды и фастфуда

В последние годы активно развиваются службы доставки готовой еды. Это удобно для населения, но также несёт определённые риски.

По словам Айгуль Шагалтаевой, безопасность пищи зависит не только от качества приготовления, но и от соблюдения температурного режима при доставке, времени транспортировки и условий хранения.

"Одной из особенностей является то, что испорченные продукты не всегда можно определить по внешним признакам. Многие патогенные микроорганизмы не изменяют вкус, запах и внешний вид пищи", – отметила она.

Также опасность представляют популярные в социальных сетях сырые морепродукты, домашние консервы и экзотические блюда с недоказанной безопасностью.

Нарушение технологии домашнего консервирования может привести к тяжёлым последствиям, включая ботулизм.

Риски для бизнеса

Главный санитарный врач подчеркнула, что даже один случай пищевого отравления может привести к серьёзным последствиям для предпринимателей.

"Один случай пищевого отравления может привести к массовым жалобам, репутационным потерям, судебным разбирательствам и приостановке деятельности объекта", – сказала она.

Среди наиболее распространённых нарушений в заведениях общественного питания – несоблюдение товарного соседства, нарушение температурного режима, использование просроченных продуктов, несоблюдение личной гигиены персоналом и несвоевременные медицинские осмотры.

Как предотвратить пищевые отравления

Санитарно-эпидемиологическая служба рекомендует покупать продукты только в местах, где обеспечены необходимые условия хранения.

Также необходимо обязательно проверять срок годности, маркировку и целостность упаковки.

Специалисты советуют тщательно мыть руки, обрабатывать овощи и фрукты, не хранить сырые и готовые продукты вместе, а мясо, рыбу, птицу и яйца подвергать полной термической обработке.

Готовую пищу не следует оставлять при комнатной температуре более двух часов, а в жаркую погоду – более одного часа.

Что делать при первых симптомах

Айгуль Шагалтаева напомнила, что дети, беременные женщины, пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями наиболее уязвимы к последствиям пищевых отравлений.

При появлении первых симптомов – тошноты, рвоты, боли в животе, диареи, повышения температуры и общей слабости — необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Она призвала граждан ответственно относиться к вопросам пищевой безопасности и строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы в повседневной жизни.