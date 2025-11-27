На прошлой неделе Сенат вернул в Мажилис закон об объемах трансфертов на 2026-2028 годы. Решение верхней палаты стало сигналом того, что проект содержит спорные моменты, которые требуют уточнений и перераспределения средств. Возврат бюджета в парламент редкое событие, которое показывает, что приоритеты трехлетнего плана еще не окончательно согласованы. Чтобы понять, какие направления получили акцент, а какие могут остаться без финансирования, корреспондент BAQ.KZ обратился к экономисту Бауыржану Искакову.

По словам экономиста, сенаторы сосредоточились на жизненно необходимых инфраструктурных системах, что отражается в поправках и дополнительных финансированиях.

"Возврат закона не является формальной процедурой. Сенаторы видят, что часть систем – теплоснабжение, водные ресурсы, газовые сети, инженерная инфраструктура – требуют модернизации и дополнительного финансирования. Это не просто техническое уточнение бюджета, это изменение акцентов: ресурсы должны идти туда, где они реально влияют на качество жизни населения и функционирование регионов. При этом социальные расходы остаются важными, но приоритет смещен в пользу базовой инфраструктуры", - поясняет Бауыржан Искаков.

Согласно поправкам, внесённым Сенатом, за три года выделяется 91 млрд тенге, из которых почти 50 млрд приходится на 2026 год. Основные статьи расходов распределяются следующим образом:

- Теплоснабжение – около 40 млрд тенге за три года, из которых 9,8 млрд в 2026 году.

- Теплоэнергетика – 7,7 млрд на 2026 год.

- Водные ресурсы – 8,9 млрд из них 2,3 млрд на 2026 год.

- Инженерная и транспортная инфраструктура – 17,5 млрд на 2026-2028 годы.

- Берегоукрепление – 2,2 млрд в 2026 году.

- Поддержка промышленности – 1,5 млрд в 2026 году.

Кроме того, сенаторы предложили перераспределить средства на транспорт из республиканского бюджета в пользу областных бюджетов для местной инфраструктуры. Это показывает, - что внимание направлено на завершение начатых проектов и развитие инженерных сетей в регионах, а не только на крупные национальные центры.

Эксперт также обращает внимание на социальную составляющую бюджета, которая остается значительной.

"На социальные расходы в 2026-2028 годы запланировано 10,8 трлн тенге. В эту сумму входят выплаты населению, образование, здравоохранение, культура и спорт. Это показывает, что социальная стабильность остается важным приоритетом государства. Однако поправки Сената усиливают финансирование именно тех направлений, где инфраструктурная база требует обновления, что говорит о перераспределении акцентов без снижения социальной ответственности", - отмечает экономист.

Что касается рисков, Бауыржан Искаков подчеркивает, что любые дополнительные расходы несут потенциальное инфляционное давление, но степень его проявления зависит от источников финансирования.

"Сенат предложил использовать резервы правительства и средства на обслуживание госдолга. Это позволяет увеличить финансирование без существенного роста денежной массы и без новых займов, что снижает инфляционные риски. Кроме того вложения в инфраструктуру повышают предложение услуг и товаров, что частично компенсирует эффект увеличения расходов", - говорит эксперт.

Прогнозируемый дефицит бюджета на 2026 год составляет 2,5% ВВП и снижается до 1% к 2028 году. Тем самым можно отметить, дефицит находится в пределах допустимого уровня. При грамотной фискальной подготовки он не создает угроз макроэномической стабильности и позволяет одновременно финансировать инфраструктурные проекты и социальные обязательства.

Экономист также выделяет влияние на инвестиционный климат.

"Поправки Сената могут рассматриваться как положительный сигнал для инвесторов. Инвестиции в энергетику, тепло, воду и газ создают фундамент для экономического роста и снижают издержки бизнеса. Поддержка промышленности, хотя и небольшая, направлена на увеличение производственных мощностей. Вместе с тем возврат закона в Мажилис создает временную неопределенность: инвесторы будут ждать финальной редакции документа, прежде чем строить долгосрочные планы, особенно в инновационных и "мягких" секторах экономики", - отмечает он.

Как подчеркивает экономист, возврат бюджета – это не отказ от прежней модели, а перераспределение средств в пользу жизненно важных инфраструктурных направлений. Социальная стабильность сохраняется, но теперь ресурсы сосредоточены там, где обновление систем особенно необходимо, что позволяет одновременно поддерживать экономику, развивать регионы и обеспечивать долгосрочную финансовую устойчивость.