В этом году одним из важных событий в стране стала инициатива внесения изменений в Основной закон. Специально созданная комиссия предложила проект новой Конституции, который включает нормы, предполагающие новую модель политической системы государства. Корреспондент BAQ.KZ изучил, как изменения в проекте Конституции могут повлиять на политическую систему.

Изменится ли «скелет» системы?

В Конституции 1995 года законодательная власть опиралась на двухпалатный Парламент. В такой модели принятие законов через Мажилис и Сенат проходило несколько фильтров: с одной стороны — народное представительство, с другой — региональный и институциональный контроль. Этот подход мог замедлять процесс законотворчества, но обеспечивал «сбалансированность» решений.

По новому проекту законодательным органом станет Курултай, в котором 145 депутатов будут избираться на пятилетний срок.

По мнению экспертов, такие изменения положительно скажутся на способности власти быстро принимать решения для улучшения жизни граждан, так как законопроект больше не будет ждать одобрения двух палат. В этом контексте депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов отмечает, что цель создания Курултая — повышение благосостояния населения.

«Дело не в самой реформе, а в том, чтобы улучшить жизнь людей, сохранить нашу независимость и развивать государство. В целом реформа проводится именно для этого. Учредительное собрание должно работать как высший законодательный орган», — говорит он.

Кроме того, он отмечает, что возрастет роль партий: в пропорциональной системе внутренний порядок партий, качество кадров и ответственность фракций выйдут на первый план.

Что изменит должность вице-президента?

Одним из важных нововведений в проекте Конституции является введение должности вице-президента. В проекте ясно указано, что он назначается по предложению президента с согласия Курултая.

Кроме того, четко прописано, кто будет исполнять полномочия президента в случае досрочного прекращения его полномочий: сначала — вице-президент, если это невозможно — спикер Курултая, затем — премьер-министр.

Что конкретно меняется?

Во-первых, формируется система «страховки» для политической стабильности. Поскольку назначение вице-президента проходит с согласия Курултая, этот механизм может добавить слой политической легитимности к преемственности исполнительной власти.

Руководитель департамента Института евразийской интеграции Арман Ешмуратов отмечает, что в странах с устойчивой политической системой существует институт вице-президента.

«В 1990-е годы в Казахстане были такие должности. Позже институт был упразднён. Учитывая текущие геополитические изменения, необходимо укреплять исполнительную власть. В нашей стране исполнительная власть должна быть сильной», — говорит он.

Народный Совет Казахстана: станет ли площадкой для диалога?

В проекте Конституции Халық Кеңесі – Народный Совет определяется как «высший консультативный орган». Цель его работы президент обозначил на пятом заседании Национального Учредительного собрания: объединять общественно-политические объединения и активистов, способствующих значимому развитию общества и укреплению единства страны.

Главное — Совет сможет вносить законопроекты в Учредительное собрание и инициировать проведение референдума. Также он будет разрабатывать предложения по общественному согласию и общенациональному единству.

С одной стороны, это попытка институционализировать общественный диалог: различные группы общества смогут высказывать мнение по общим интересам.

С другой стороны, консультативный орган с инициативой законодательных предложений приобретает политический вес.

Суд — независимый орган

В новом проекте Конституции Конституционный суд закрепляется как независимый орган. Еще одна важная норма: граждане смогут подавать обращения о соответствии нормативных актов Конституции, если они непосредственно затрагивают их права и свободы.

Почему это важно? Усиление конституционного контроля влияет не только на качество законопроектов, но и на соответствие принятых решений закону.

Общенациональный референдум

Единственным механизмом внесения изменений в Конституцию указан референдум. Его проведение может инициировать президент, Учредительное собрание, правительство или Совет народа.

Если в голосовании участвует более половины населения, референдум считается проведенным.

Что изменится с 1 июля?

Если на референдуме будет принята новая Конституция, она вступит в силу с 1 июля 2026 года. Одновременно прекращает действие Конституция 1995 года.

Также с этой даты прекращается полномочия Парламента, сформированные по Конституции 1995 года. В течение месяца объявляются выборы в Курултай, которые должны пройти в течение двух месяцев.

Подводя итог: если Курултай сможет профессионально контролировать правительство, Конституционный суд будет работать независимо, а переходные нормы будут реализованы законно и прозрачно, политическая система может стать более ответственной и укрепить верховенство закона.