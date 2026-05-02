Как изменилась ситуация с суицидами в Казахстане

В Казахстане в первом квартале 2026 года зарегистрировано 711 случаев суицида, передает BAQ.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Это на 2,2% (или на 15 случаев) больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее два года подряд наблюдалось снижение, поэтому текущий рост выглядит заметным.

Большинство случаев приходится на мужчин — 575 случаев (небольшой рост на 0,3%). Среди женщин зафиксировано 136 случаев, что на 10,6% больше, чем годом ранее. Также отмечено 52 случая среди несовершеннолетних, что на 4% выше прошлогоднего показателя.

Наибольшее число суицидов зафиксировано в Туркестанской области (77 случаев), Алматинской области (59 случаев) и Алматы (57 случаев). Наибольший рост показала Туркестанская область — плюс 13 случаев. Также увеличение отмечено в Шымкенте (+11), Костанайской, Атырауской и Кызылординской областях (по +8 в каждой).

При этом число попыток суицида снизилось: с 881 случая в первом квартале 2025 года до 591 в этом году.

В 2025 году смертность от суицидов в стране снизилась и составила 6,78 случая на 100 тысяч человек против 7,21 годом ранее. В сельской местности показатель остаётся выше, чем в городах, хотя также снизился.

Самые высокие показатели смертности:

Северо-Казахстанская область — 14,86

Акмолинская область — 14,59

Карагандинская область — 13,07

Костанайская область — 11,29

Улытауская область — 10,45

Самые низкие:

Мангистауская область — 0,86

Абайская область — 1,17

Шымкент — 1,57

В Туркестанской области показатель составил 3,49 — ниже среднего по стране, несмотря на большое число случаев.

Рост смертности зафиксирован в Алматы и ряде регионов, включая Западно-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Кызылординскую и Жетысускую области.

По возрастным группам наиболее высокие показатели наблюдаются у людей 30–34 лет (5,1) и 35–39 лет (5,38), а также у пожилых 80–84 лет (6,51). Среди подростков 15–19 лет показатель составляет 2,71, а среди детей 10–14 лет — 1,07. Даже в группе 5–9 лет зафиксирован небольшой показатель — 0,28.

Статистика основана только на официально зарегистрированных случаях, когда причиной смерти признан суицид.