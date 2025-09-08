На фоне сохраняющейся волатильности на мировых финансовых рынках Национальный банк Республики Казахстан обнародовал официальные курсы иностранных валют на понедельник, 8 сентября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Тенге демонстрирует относительную стабильность в паре с основными валютами, несмотря на давление со стороны внешнеэкономических факторов. Так, курс доллара США составил 537,91 тенге, евро — 628,87 тенге, а британский фунт стерлингов достиг отметки 724,94 тенге.

Среди других валют выделяются китайский юань (75,36 тенге), дирхам ОАЭ (146,46 тенге), турецкая лира (13,04 тенге), украинская гривна (13,05 тенге), кыргызский сом (6,15 тенге) и российский рубль, который торгуется на уровне 6,6 тенге за единицу.

Между тем обменные пункты в крупнейших городах страны демонстрируют незначительные расхождения с официальными курсами. В Алматы доллар можно купить в пределах 538–541 тенге, в Астане — за 535–540 тенге, а в Шымкенте — от 536 до 539 тенге.

Евро колеблется в диапазоне от 624 до 634 тенге в зависимости от региона, а курс рубля варьируется от 6,5 до 6,8 тенге. Подобная ситуация указывает на сохраняющийся спрос на иностранную валюту среди населения и бизнеса, а также на живую реакцию обменного рынка на макроэкономические сигналы.