Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют на вторник, 7 октября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно обновленным данным, доллар США установлен на уровне 545,67 тенге, евро – 636,41 тенге, китайский юань – 76,65 тенге, а российский рубль – 6,57 тенге.

Тем временем обменные пункты в крупнейших городах страны – Алматы, Астане и Шымкенте – предлагают собственные курсы, которые могут отличаться от официальных. Так, в Алматы доллар можно купить или продать в диапазоне от 544 до 546 тенге, евро – от 635 до 638 тенге, а рубль – от 6,52 до 6,6 тенге. В Астане диапазон для доллара составляет от 543 до 549 тенге, для евро – от 635 до 643 тенге, а рубль здесь колеблется от 6,45 до 6,6 тенге.

Разброс цен свидетельствует о колебаниях на валютном рынке и необходимости внимательного подхода к выбору пункта обмена.