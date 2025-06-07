В субботу, 7 июня 2025 года, Национальный банк Казахстана обновил официальные курсы иностранных валют к тенге, передает BAQ.KZ. Доллар США установлен на уровне 510,19 тенге, евро торгуется по 582,79 тенге, а российский рубль – по 6,46 тенге. Однако в обменных пунктах трех крупнейших городов страны – Алматы, Астаны и Шымкента – курс может заметно отличаться в зависимости от направления сделки.

В Алматы доллар можно купить по цене от 510,2 до 512,2 тенге, евро – от 582 до 586, а рубль – в пределах 6,36–6,48 тенге. В Астане долларовые курсы варьируются от 509 до 515 тенге, евро – от 578 до 585, рубль – от 6,32 до 6,47. В Шымкенте доллар торгуется в пределах 511–514 тенге, евро – от 580 до 586, а рубль – в диапазоне от 6,35 до 6,42 тенге.

Валютный рынок остаётся подвижным, а потому казахстанцам традиционно рекомендуют сравнивать предложения обменников перед операциями.