Как изменились цены на социально значимые продукты в Казахстане

В Казахстане изменились цены на социально значимые продовольственные товары. По итогам большей части октября одни продукты заметно подорожали, другие, напротив, стали доступнее. Какие товары сильнее всего выросли в цене и сколько теперь стоит привычная продуктовая корзина, передает корреспондент BAQ.KZ.

По данным Бюро национальной статистики на 28 октября 2026 года, наиболее заметный рост цен за месяц зафиксирован на овощи.

Лидерами подорожания стали огурцы, стоимость которых увеличилась сразу на 26,5%. Помидоры прибавили в цене 14%, а капуста – 7,5%.

Рост цен затронул и другие продукты повседневного спроса. Так, картофель подорожал на 3,4%, гречневая крупа – на 3%, а куриные яйца – на 1,9%.

Какие продукты стали дешевле

Несмотря на подорожание отдельных товаров, в октябре наблюдалось и снижение цен на ряд продуктов питания.

Наиболее заметно подешевел репчатый лук – на 9,8%. Стоимость сахара снизилась на 9,5%, а яблок – на 6,2%.

В число подешевевших продуктов также вошли морковь и баранина. Их стоимость сократилась на 1,3% и 1,4% соответственно.

Сколько стоят основные продукты в Казахстане

Согласно статистическим данным на 28 октября, средняя стоимость килограмма говядины с костями в Казахстане составила 3 811 тенге.

За десяток куриных яиц покупатели платили в среднем 610 тенге, а за литр молока – 673 тенге.

Среди других продуктов сложились следующие средние цены:

Гречневая крупа – 444 тенге за килограмм;

Сахар – 405 тенге за килограмм;

Картофель – 211 тенге за килограмм;

Подсолнечное масло – 905 тенге за литр.

Указанные показатели отражают средние цены по республике. Фактическая стоимость продуктов может отличаться в зависимости от региона, торговой сети и конкретного магазина.

Как изменилась стоимость продуктовой корзины

По информации БНС, к 28 октября цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане увеличились на 0,4% по сравнению с началом месяца.

При относительно небольшом общем росте стоимость отдельных продуктов изменилась значительно сильнее. Наиболее заметное подорожание пришлось на свежие овощи, тогда как сахар, лук и яблоки продемонстрировали снижение цен.

Октябрьская динамика показывает, что изменения стоимости продуктов питания остаются неравномерными. В зависимости от состава покупок расходы казахстанцев на привычный набор продовольственных товаров могут существенно различаться.