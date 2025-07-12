В июне 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 33 273, из них 7 844 – по индивидуальным домам и 25 429 – по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с маем 2025 года (33 986) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 2,1%, передает BAQ.KZ.

Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (6 628 – 19,9%) и Астана (6 072 – 18,2%), а также Карагандинская область (2 392 – 7,2%). Меньше всего сделок проведено в Улытауской области – 282 сделки (0,8%).

По сравнению с маем 2025 г. в июне наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Атырауской (+23,2%), Костанайской (+7,1%) областях и городе Шымкент (+6%). А наибольший спад за месяц произошел в Павлодарской (-12,1%), Кызылординской (-12%) и Западно-Казахстанской (-10%) областях.

Кроме того, по данным Бюро национальной статистики, количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 3,1% (на 812 сделок). Всего в июне 2025 года по квартирам совершено 25 429 сделок – это 76,4% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Алматы (24%), Астана (23,4%) и Карагандинскую область (7,7%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в июне 2025 года по ним было оформлено 9 917 сделок.

Вместе с тем в июне количество сделок по индивидуальным домам увеличилось на 1,3% (на 99 сделок). Всего в июне их было зарегистрировано 7 844. Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в Павлодарской (+20,1%), Жетысуйской (+19,4%) и Актюбинской (+13,2%) областях.

Количество сделок купли-продажи жилья за июнь 2025 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 1%, тогда было зарегистрировано 32 943 сделки. Наибольший рост сделок был отмечен в городе Астана (26,2%), наибольшее снижение – в Западно-Казахстанской области (-43,5%). Увеличение наблюдается в количестве сделок за январь-июнь 2025 года по сравнению c январем-июнем 2024 года, что составляет 4,3%.

За год цены продажи нового жилья повысились на 9,5%, перепродажи квартир вторичного рынка – на 6,7%. Арендная плата за благоустроенное жильё повысилась на 9,4%. За месяц уровень цен продажи нового жилья вырос на 1,1%, перепродажи квартир – на 0,9%. Арендная плата за благоустроенное жилье подорожала на 0,3%.