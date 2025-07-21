Как изменился курс доллара к тенге на бирже 21 июля
Доллар прибавил, рубль колеблется.
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Национальный банк Республики Казахстан обнародовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на понедельник, 21 июля 2025 года, передает BAQ.KZ.
Согласно последним данным, доллар США установлен на уровне 533,61 тенге, евро — 621,07 тенге, китайский юань — 74,34 тенге, а российский рубль — 6,78 тенге.
Одновременно с этим были опубликованы сведения о курсах, по которым валюту покупают и продают обменные пункты в крупнейших городах страны — Алматы, Астане и Шымкенте. Так, в Алматы доллар предлагают по цене от 531 до 533 тенге, евро — от 617 до 622 тенге, рубль — от 6,6 до 6,73 тенге. В столице диапазон для доллара составляет от 530 до 537 тенге, для евро — от 613 до 623 тенге, а рубль торгуется в пределах от 6,7 до 6,85 тенге. В Шымкенте курс доллара варьируется от 530 до 533 тенге, евро — от 615 до 621 тенге, а рубль — от 6,67 до 6,73 тенге.
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