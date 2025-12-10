План развития охватывает семь приоритетов: устойчивый рост, развитие транспорта, комфортную городскую среду, социальную стабильность, экологию, цифровую трансформацию и безопасность, передаёт BAQ.KZ.

По информации акимата города, к 2030 году ВРП планируют удвоить, инвестиций - увеличить до 7 трлн тенге, долю МСБ - до 65%. Особое внимание уделяется развитию туризма и индустриальной зоны.

В горном кластере благоустроят тропы, расширят канатные дороги и увеличат горнолыжную инфраструктуру в 5 раз. Построят около 60 новых объектов размещения на 7 тыс. номеров.

Транспортный блок включает расширение метро, запуск LRT, создание новых коридоров BRT и дорог, что увеличит пассажиропоток до 3 млн в день.

Город перейдет к полицентричной модели, создадут новые общественные пространства. В социальной сфере модернизируют школы, детсады, медучреждения, культурные и спортивные объекты.