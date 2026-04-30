Как изменится дорожная сеть в Астане в этом году

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о планах по строительству и ремонту дорог в столице в текущем году, передает BAQ.kz.

По словам главы столицы, с наступлением благоприятных погодных условий в городе начались активные дорожно-строительные работы. В этом году планируется охватить ремонтом порядка 50 улиц общей протяжённостью около 60 км.

Параллельно в столице продолжаются ямочный и маршрутный ремонт, обновление тротуаров, нанесение дорожной разметки и другие виды работ.

С апреля текущего года уже начаты и продолжаются работы на ряде объектов:

улица Е68 (от ул. А. Бектурова до ул. Толе би);

строительство улицы Б. Сокпакбаева (от ул. Ш. Бейсековой до ул. К. Кумисбекова);

проект «Строительство улицы 150 лет Абая» (от пр. Тлендиева до ул. Бейбарыс Султан);

проспект Мангилик Ел и улица Сыганак;

улица Кенесары (от ул. Е. Сембинова до пр. Сарыарка; ранее в 2025 году работы велись на участке от ул. Е. Брусиловского до ул. Е. Сембинова);

проспект Республики (от ул. А. Иманова до железнодорожного вокзала);

улица Акан Сери (от пр. Тлендиева до ул. Қараменде би Шақаұлы);

улица Шаймерденова (от ул. Нажимеденова до ул. А. Байтурсынова) и другие.

Также продолжается строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении улиц Бейсековой и Тлендиева. В настоящее время ведутся работы по устройству инженерных сетей и монтажу металлического пролётного строения. Завершить объект планируется до конца года.

Продолжается строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ч. Айтматова до шоссе Коргалжын. В прошлом году на участке уже был обеспечен проезд, а в этом году планируется полное завершение работ, включая благоустройство прилегающей территории.

Открыто движение по улице Ч. Айтматова, которая является восьмиполосной магистралью. Это позволило снизить нагрузку на проспекты Туран и Кабанбай батыра, а также улицы Сыганак и К. Мухамедханова. При этом в текущем году продолжаются работы по благоустройству, установке светофорной сигнализации и устройству инженерных сетей, включая электроснабжение и ливневую канализацию.

Начато строительство проспекта Тауелсиздик на участке от пр. Кабанбай батыра до пр. Улы Дала. Проект предусматривает восьмиполосную магистраль, которая позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на проспекты Мангилик Ел и Туран.

В настоящее время реализуется первая очередь строительства — участок от пр. Кабанбай батыра до ул. Е485. Здесь ведутся работы по прокладке инженерных сетей (водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение) в зоне строительства дороги.

Также продолжается строительство проспекта Улы Дала (ул. А-52) на участке от ул. Ш. Калдаякова до ул. Кордай. Ранее движение было открыто до ул. А. Байтурсынова, а сейчас ведутся работы по благоустройству и устройству верхнего слоя дорожного покрытия.