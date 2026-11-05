Как изменится экономика Казахстана: ключевые положения Послания обсудили в Кызылорде

Новый Гражданский кодекс, энергетическая безопасность и экономическая самостоятельность граждан – эти вопросы стали одними из центральных в обсуждении Послания Президента Казахстана в Кызылорде. Особое внимание уделили задачам, от решения которых зависит дальнейшее развитие экономики и благосостояние населения.

Разъяснить основные положения Послания в регион приехала республиканская информационно-разъяснительная группа. Одна из встреч прошла в Доме дружбы с участием представителей общественности, интеллигенции и СМИ. Другая состоялась на площадке Кызылординской распределительной электросетевой компании, где к обсуждению присоединились ветераны энергетической отрасли и сотрудники предприятия.

Одной из важных тем стало обновление гражданского законодательства. Участники обсудили значение нового Гражданского кодекса, который должен совершенствовать регулирование экономических отношений, укрепить гарантии предпринимательства и создать более благоприятные условия для инвесторов.

Не менее актуальным оказался вопрос энергетической безопасности. Стабильное энергоснабжение назвали одним из условий экономической независимости страны. В этой связи напомнили о задаче, поставленной Главой государства, – обеспечить к 2029 году профицит производства электроэнергии.

Отдельно остановились на поддержке предпринимательства. В числе обсуждаемых мер – трёхлетний мораторий на проверки бизнеса и сокращение административных барьеров. По мнению участников, создание более комфортных условий для предпринимателей должно способствовать развитию деловой активности и укреплению экономики.

Региональная повестка также не осталась без внимания. В частности, речь шла о потенциале сельского хозяйства Кызылординской области. В Послании Касым-Жомарт Токаев отметил результаты местных аграриев, которым удаётся выращивать кукурузу и сою, несмотря на непростые климатические условия.

Кроме того, участники затронули вопросы социальной политики, совершенствования системы поддержки населения, развития агропромышленного комплекса, укрепления общественного согласия и национальных ценностей.

Встречи прошли с участием членов Қазақстан Халық Кеңесі Мурата Абенова, Жанар Бимураткызы и Мейрамбека Жумашева, представителей правительства, депутата Курултая Айдарбека Кожаназарова и руководства области.

В завершение участники смогли задать вопросы представителям республиканской группы и озвучить собственные предложения. Информационно-разъяснительная работа в регионе продолжится: в планах – встречи с предпринимателями, представителями сферы образования и жителями районов.