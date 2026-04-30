Как изменится госслужба в Казахстане: новые правила и льготы

Сенаторы рассмотрели закон и поправки по вопросам государственной службы, передает BAQ.kz.

Документ направлен на системное обновление модели государственной службы - от подбора кадров до социальных гарантий и ответственности.

Как говорится в сообщении, одним из ключевых изменений станет переход к полностью цифровому формату отбора.

Что изменится

Отбор кадров будет проходить через систему Е-қызмет. Она охватит не только госслужащих, но и кандидатов на управленческие должности в квазигосударственном секторе.

Также усиливается институт наставничества.

"Опытные сотрудники смогут передавать знания, а при необходимости продолжить службу до двух лет после выхода на пенсию", - говорится в сообщении.

Зарплаты и соцгарантии

Закон закрепляет механизм регулярной индексации заработной платы - не реже одного раза в три года.

Кроме того, расширяется социальный пакет.

В него входят:

участие в льготных жилищных программах

дополнительные дни отпуска

единовременная выплата в размере четырёх окладов при выходе на пенсию (при стаже не менее 25 лет и наличии наград)

Ответственность и защита

Обновляется и система ответственности.

Вводятся более гибкие подходы к дисциплинарным взысканиям с учётом степени вины, а также альтернативные меры воздействия без наказаний.

Также усиливаются гарантии защиты госслужащих.

"Предусмотрена защита от незаконного вмешательства и необоснованных обвинений", - говорится в сообщении.

Дополнительные меры

В числе нововведений:

обязательное медицинское освидетельствование

меры по профилактике употребления запрещённых веществ

регулирование выплат при переезде по службе

уточнение условий труда работников по трудовым договорам

После принятия закона ожидается поэтапное внедрение новых норм и цифровых решений в системе государственной службы.

Реформа госслужбы проводится в Казахстане в рамках повышения эффективности государственного управления и модернизации кадровой политики.