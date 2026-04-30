Как изменится госслужба в Казахстане: новые правила и льготы
В Казахстане обновляют систему госслужбы. Вводят цифровой отбор, расширяют соцпакет и меняют правила ответственности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сенаторы рассмотрели закон и поправки по вопросам государственной службы, передает BAQ.kz.
Документ направлен на системное обновление модели государственной службы - от подбора кадров до социальных гарантий и ответственности.
Как говорится в сообщении, одним из ключевых изменений станет переход к полностью цифровому формату отбора.
Что изменится
Отбор кадров будет проходить через систему Е-қызмет. Она охватит не только госслужащих, но и кандидатов на управленческие должности в квазигосударственном секторе.
Также усиливается институт наставничества.
"Опытные сотрудники смогут передавать знания, а при необходимости продолжить службу до двух лет после выхода на пенсию", - говорится в сообщении.
Зарплаты и соцгарантии
Закон закрепляет механизм регулярной индексации заработной платы - не реже одного раза в три года.
Кроме того, расширяется социальный пакет.
В него входят:
- участие в льготных жилищных программах
- дополнительные дни отпуска
- единовременная выплата в размере четырёх окладов при выходе на пенсию (при стаже не менее 25 лет и наличии наград)
Ответственность и защита
Обновляется и система ответственности.
Вводятся более гибкие подходы к дисциплинарным взысканиям с учётом степени вины, а также альтернативные меры воздействия без наказаний.
Также усиливаются гарантии защиты госслужащих.
"Предусмотрена защита от незаконного вмешательства и необоснованных обвинений", - говорится в сообщении.
Дополнительные меры
В числе нововведений:
- обязательное медицинское освидетельствование
- меры по профилактике употребления запрещённых веществ
- регулирование выплат при переезде по службе
- уточнение условий труда работников по трудовым договорам
После принятия закона ожидается поэтапное внедрение новых норм и цифровых решений в системе государственной службы.
Реформа госслужбы проводится в Казахстане в рамках повышения эффективности государственного управления и модернизации кадровой политики.
