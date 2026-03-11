В Астане прошла встреча Помощника Президента по вопросам внутренней политики и коммуникаций Армана Кырыкбаева с жителями столицы, передает BAQ.kz. Участники обсудили конституционное развитие страны и значение проекта новой Конституции.

В ходе встречи Арман Кырыкбаев отметил, что в проекте новой Конституции заложены три ключевых принципа - нациоориентированность, цифровизация и человекоцентричность.

По его словам, новый Основной закон должен отражать современный этап развития страны.

«Конституция 1995 года - это Основной закон молодого государства, недавно провозгласившего свою независимость. Новая Конституция станет главным правовым документом и стратегическим ориентиром современного Казахстана, который за 35 лет сумел утвердиться в качестве ответственной, миролюбивой и сильной “средней державы”», - отметил Кырыкбаев.

По мнению помощника Президента, конституционная реформа имеет более глубокий смысл, чем просто обновление правовых норм.

«Новая Конституция - это переход к новой модели государства, основанной на ответственности как власти, так и граждан», - подчеркнул он.

Кырыкбаев пояснил, что современное государство не может эффективно развиваться, если ответственность лежит только на власти.

«Государство гарантирует права граждан, обеспечивает верховенство закона и справедливость, а граждане, в свою очередь, проявляют активную гражданскую позицию и несут ответственность за будущее страны», - сказал он.

Мнение экспертов и депутатов

Председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Жулдызай Искакова отметила, что страна заметно изменилась за годы независимости.

«Если сегодня, спустя 35 лет независимости, сравнить себя с тем периодом, то можно сказать, что мы стали совершенно другим государством. Это видно даже по формулировкам в Конституции», — сказала она.

Депутат Мажилиса Айдос Сарым также подчеркнул важность текущего этапа развития страны.

«Мы действительно живем в периоде большого исторического поворота. Не каждому поколению выпадает такая ответственность. Наша главная задача — обеспечить жизнь свободных граждан свободной страны», — отметил депутат.

Депутат Бакытжан Базарбек в свою очередь прокомментировал распространенные в сети обсуждения о возможном усилении президентской власти.

«Семилетний срок полномочий президента и невозможность повторного избрания — это очень сильный инструмент против чрезмерной концентрации власти и риска ее узурпации», — сказал он.

Во встрече также приняли участие государственные деятели, депутаты, члены Конституционной комиссии, представители творческих профессий, молодежных организаций и экспертного сообщества. Участники обсудили проект новой Конституции и в целом поддержали проводимую конституционную реформу.