Как изменится отдых на Алаколе в 2026 году
На побережье установят камеры с ИИ, проведут интернет и обновят инфраструктуру.
Сегодня 2026, 14:20
155Фото: advantour.com
В области Абайская область утвердили план развития побережья озера Алаколь, который должен изменить условия отдыха уже к летнему сезону 2026 года, передает BAQ.kz.
Под председательством акима области Берик Уали прошло специальное совещание, на котором обсудили подготовку к туристическому сезону.
Власти утвердили дорожную карту развития туризма на 2026–2028 годы. Она предусматривает комплексное обновление побережья и повышение комфорта для отдыхающих.
Что изменится для туристов
На побережье планируют модернизировать инфраструктуру:
- проведут линии электроснабжения, водоснабжения и канализации;
- установят очистные сооружения и укрепят береговую линию;
- появятся санитарные узлы и уличное освещение.
Также запланирован ремонт дорог и организация общественного транспорта.
Безопасность и технологии
Особое внимание уделят безопасности.
В 2026 году на Алаколе установят 115 видеокамер с системой искусственного интеллекта, из них 22 - прямо вдоль берега.
Кроме того, все туристические объекты обеспечат высокоскоростным интернетом - будет проложена волоконно-оптическая линия связи.
Что еще появится
В числе дополнительных проектов:
- строительство визит-центра;
- привлечение инвесторов;
- проведение культурных и туристических мероприятий.
Что говорят власти
По словам акима региона, времени на подготовку осталось немного.
«Недопустимы подходы “еще рано” или “времени достаточно”. Каждое ответственное ведомство должно определить конкретные сроки и закрепить ответственных лиц», - подчеркнул Берик Уали.
Он отметил, что главная задача — не только провести сезон на высоком уровне, но и вывести туристический потенциал региона на новый уровень.
