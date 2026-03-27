В области Абайская область утвердили план развития побережья озера Алаколь, который должен изменить условия отдыха уже к летнему сезону 2026 года, передает BAQ.kz.

Под председательством акима области Берик Уали прошло специальное совещание, на котором обсудили подготовку к туристическому сезону.

Власти утвердили дорожную карту развития туризма на 2026–2028 годы. Она предусматривает комплексное обновление побережья и повышение комфорта для отдыхающих.

Что изменится для туристов

На побережье планируют модернизировать инфраструктуру:

проведут линии электроснабжения, водоснабжения и канализации;

установят очистные сооружения и укрепят береговую линию;

появятся санитарные узлы и уличное освещение.

Также запланирован ремонт дорог и организация общественного транспорта.

Безопасность и технологии

Особое внимание уделят безопасности.

В 2026 году на Алаколе установят 115 видеокамер с системой искусственного интеллекта, из них 22 - прямо вдоль берега.

Кроме того, все туристические объекты обеспечат высокоскоростным интернетом - будет проложена волоконно-оптическая линия связи.

Что еще появится

В числе дополнительных проектов:

строительство визит-центра;

привлечение инвесторов;

проведение культурных и туристических мероприятий.

Что говорят власти

По словам акима региона, времени на подготовку осталось немного.

«Недопустимы подходы “еще рано” или “времени достаточно”. Каждое ответственное ведомство должно определить конкретные сроки и закрепить ответственных лиц», - подчеркнул Берик Уали.

Он отметил, что главная задача — не только провести сезон на высоком уровне, но и вывести туристический потенциал региона на новый уровень.