Как изменится отдых на Алаколе в 2026 году

На побережье установят камеры с ИИ, проведут интернет и обновят инфраструктуру.

Сегодня 2026, 14:20
Фото: advantour.com

В области Абайская область утвердили план развития побережья озера Алаколь, который должен изменить условия отдыха уже к летнему сезону 2026 года, передает BAQ.kz.

Под председательством акима области Берик Уали прошло специальное совещание, на котором обсудили подготовку к туристическому сезону.
 
Власти утвердили дорожную карту развития туризма на 2026–2028 годы. Она предусматривает комплексное обновление побережья и повышение комфорта для отдыхающих.

Что изменится для туристов

На побережье планируют модернизировать инфраструктуру:
  • проведут линии электроснабжения, водоснабжения и канализации;
  • установят очистные сооружения и укрепят береговую линию;
  • появятся санитарные узлы и уличное освещение.
Также запланирован ремонт дорог и организация общественного транспорта.

Безопасность и технологии

Особое внимание уделят безопасности.
 
В 2026 году на Алаколе установят 115 видеокамер с системой искусственного интеллекта, из них 22 - прямо вдоль берега.
 
Кроме того, все туристические объекты обеспечат высокоскоростным интернетом - будет проложена волоконно-оптическая линия связи.

Что еще появится

В числе дополнительных проектов:
  • строительство визит-центра;
  • привлечение инвесторов;
  • проведение культурных и туристических мероприятий.

Что говорят власти

По словам акима региона, времени на подготовку осталось немного.
«Недопустимы подходы “еще рано” или “времени достаточно”. Каждое ответственное ведомство должно определить конкретные сроки и закрепить ответственных лиц», - подчеркнул Берик Уали.
Он отметил, что главная задача — не только провести сезон на высоком уровне, но и вывести туристический потенциал региона на новый уровень.

