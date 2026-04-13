В Карагандинской области готовятся к увеличению туристического потока и усиливают меры безопасности и комфорта для отдыхающих, в том числе на побережье озера Балхаш, передает BAQ.kz.

В регионе ведётся комплексная подготовка к туристическому сезону - от развития инфраструктуры и транспортной доступности до повышения уровня безопасности и качества сервиса.

Туристическая полиция, спасатели и камеры

Одним из ключевых решений стало создание туристической полиции. Подразделения уже функционируют в Балхаше и Каркаралинский район.

По словам руководителя управления туризма Ирины Любарской, меры направлены на обеспечение общественного порядка и безопасности отдыхающих:

«Для обеспечения общественного порядка создана туристическая полиция. До конца мая будет установлено дополнительно 102 камеры видеонаблюдения преимущественно в прибрежных зонах. Укрепляется спасательная инфраструктура: в Балхаше установят две капсульно-модульные станции и отремонтировали действующую спасательную станцию. Кроме того, будет подготовлено 70 общественных спасателей. В Торангалыке и Шубартубеке организованы круглосуточные посты скорой помощи».

Придорожный сервис и связь

Отдельное внимание уделено придорожному сервису. В этом году вдоль трасс планируется строительство 11 автозаправочных станций и пяти санитарно-гигиенических узлов.

Важным направлением остаётся развитие связи и интернета. Как сообщил руководитель управления цифровизации Константин Ильницкий, новые антенно-мачтовые сооружения появятся в Балхаше, а также в посёлках Торангалык и Шубартубек и вдоль трассы в сторону озера. Параллельно модернизируются действующие базовые станции.

Цифровизация затрагивает и туристическую сферу: зоны отдыха подключаются к сервисам Kaspi Travel, а также планируется открытие новых визит-центров в Балхаше, Каркаралинске и центральном парке Караганды. Дополнительно информационные центры появятся на железнодорожном вокзале и в аэропорту.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что подготовка к туристическому сезону имеет стратегическое значение для региона:

«Подготовка к туристическому сезону – это вопрос имиджа области. Туристические объекты и инфраструктура должны соответствовать установленным стандартам. Это не разовая кампания, а системная работа, которая должна проводиться на постоянной основе».

Благоустройство туробъектов

Параллельно проводится системная работа по приведению туристических объектов в соответствие с требованиями. Проведена инвентаризация и паспортизация всех действующих зон отдыха, продолжается мониторинг, а предпринимателям разъясняются стандарты благоустройства пляжей.

Развивается и инженерная инфраструктура. За счёт бюджетных средств строятся сети, включая водовод к посёлку Торангалык.

Таким образом, регион делает ставку не только на рост туристического потока, но и на повышение качества отдыха, безопасности и общего уровня сервиса.