Как изменится проверка школ и колледжей в Казахстане
В Казахстане обновляется формат государственной аттестации организаций образования. Теперь процедура будет направлена не на контроль, а на оценку качества и доступности образования. Изменения закреплены на законодательном уровне, передает BAQ.KZ.
Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля" уточнил нормы Закона "Об образовании" в части проведения аттестации.
"Государственная аттестация определена как процедура оценки качества и доступности образования, а также соответствия деятельности организаций образования государственным стандартам. Она направлена на повышение эффективности работы и совершенствование учебного процесса", — отметил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Серик Аширов.
С начала 2025 года территориальными департаментами Комитета проведена государственная аттестация в 2 700 организациях образования. Нововведения позволят сделать оценку более прозрачной и ориентированной на улучшение качества обучения, а не на формальный контроль.
