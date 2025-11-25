По итогам 2025 года коммунальные тарифы в Казахстане выросли в среднем на 10,99%, а задолженность населения за услуги превысила 18 млрд тенге. Несмотря на мораторий на повышение цен, действующий до конца первого квартала 2026 года, эксперты прогнозируют возможный рост тарифов на 20-30% уже со второго квартала. Корреспондент BAQ.KZ выяснила, что ждёт казахстанцев в следующем году в сфере света, тепла и воды. Подробнее – в материале.

Почему растут тарифы

Увеличение стоимости коммунальных услуг обусловлено сразу несколькими причинами. В себестоимость входят топливо, уголь, мазут, газ, электроэнергия, материалы, услуги сторонних организаций, налоги и содержание изношенных сетей.

Заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий Анар Байтукенова пояснила, что тарифы утверждаются только на основе документально подтверждённых затрат.

"Тарифы формируются исключительно на экономически обоснованных расходах. Рост допускается лишь в пределах инфляционного коридора, определённого Правительством", – подчеркнула она.

Кроме того, тарифы растут из-за высокой степени износа инфраструктуры и необходимости её модернизации. По словам Байтукеновой, от состояния сетей и инвестиционной потребности зависит динамика тарифов в каждом регионе.

Сколько платят казахстанцы

Сегодня жители страны тратят в среднем 12-15 тысяч тенге за коммунальные услуги в однокомнатной квартире и до 25-30 тысяч тенге – в двух и трёхкомнатных. Это составляет до 20-30% прожиточного минимума. Стоимость услуг при этом заметно отличается по регионам.

Например, содержание квадратного метра жилья в Астане стоит 60-70 тенге, тогда как в южных регионах – около 25 тенге. Цена воды составляет в среднем 170 тенге за кубометр, а водоотведение – 100-110 тенге. При этом экономист Бауыржан Ыскаков отмечает, что рост тарифов оказывает давление на всю экономику.

"Коммунальные тарифы напрямую влияют на инфляцию. Дорожают товары и услуги, растут производственные затраты. При неизменных доходах населения его покупательная способность падает, экономическая активность снижается", – сказал он.

По его словам, удорожание производства может привести к снижению конкурентоспособности отраслей и необходимости государственных субсидий.

Что делает государство

После Послания Президента Токаева в 2022 году о высокой изношенности инфраструктуры отрасль перешла к обновлённой тарифной политике. В 2023-2024 годах была проведена масштабная модернизация системы ЖКХ.

"За два года в сферу естественных монополий привлечено около 605 млрд тенге. Отремонтировано 12,3 тысячи километров инженерных сетей, уровень износа снизился более чем на шесть процентных пунктов", – сообщила Байтукенова.

Это позволило сократить число аварий на теплоэнергетических объектах и уменьшить технологические потери в сетях.

В декабре 2024 года Правительство утвердило национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов", предусматривающий привлечение 6,8 трлн тенге инвестиций до 2030 года. Документ включает меры по цифровизации, поддержке отечественных производителей и социальной защите уязвимых групп.

Кроме того, с октября 2025 года до конца первого квартала 2026-го действует мораторий на повышение тарифов. Комитет также переносит ранее запланированные корректировки, пересматривает операционные расходы компаний и привлекает долгосрочное финансирование, чтобы снизить нагрузку на население.

"Мы работаем над тем, чтобы не допустить резкого роста тарифов. Наша задача – стабилизировать ситуацию и сохранить доверие населения", – отметила Байтукенова.

Что будет с ценами в 2026 году

Задолженность населения за коммунальные услуги в 2025 году превысила 18 млрд тенге. Это указывает как на снижение платёжной дисциплины, так и на разрыв между доходами и уровнем тарифов. Экономист Бауыржан Ыскаков прогнозирует возможный рост после завершения моратория.

"Со второго квартала следующего года повышение может составить 20–30%. Инфраструктура изношена, её нужно модернизировать", – заявил он.

При этом для социально уязвимых категорий действует механизм жилищной помощи: если расходы на коммунальные услуги превышают 5–10% совокупного дохода семьи, часть затрат компенсируется государством.

Эксперты напоминают, что часть долгов возникает из-за того, что граждане вовремя не передают показания счётчиков.