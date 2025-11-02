Как изменятся пенсии и прожиточный минимум в Казахстане с января 2026 года
Проект республиканского бюджета на 2026–2028 годы предусматривает обновлённые социальные показатели.
С 1 января 2026 года пенсионные выплаты в Казахстане будут увеличены на 10%. На первый взгляд, цифра кажется умеренной, но именно этот рост должен компенсировать прогнозируемую инфляцию, которая, по расчётам Национального банка, составит от 9 до 11%. Иными словами, индексация пенсий будет проводиться примерно в том же темпе, в каком дорожают товары и услуги.
Как индексируются пенсии
Редакция BAQ.KZ обратилась в Министерство труда и социальной защиты населения с запросом о действующих принципах расчёта пенсий. В ведомстве пояснили, что методика не менялась: ежегодная индексация проводится в рамках параметров, заложенных в законе о республиканском бюджете.
Если инфляция ускоряется, возможна дополнительная корректировка выплат — такая практика уже применялась в прошлые годы, когда рост цен опережал прогноз.
Новые социальные ориентиры бюджета-2026
Проект республиканского бюджета на 2026–2028 годы предусматривает обновлённые социальные показатели:
- Прожиточный минимум — 50 851 тенге
- Минимальная базовая пенсия — 35 596 тенге
- Минимальная пенсия — 69 049 тенге
- Минимальная заработная плата — 85 000 тенге
- Месячный расчётный показатель (МРП) — 4 325 тенге
Из чего складывается пенсия казахстанцев
По данным Минтруда, пенсия формируется из трёх частей:
- Базовой — выплачивается всем, кто достиг пенсионного возраста.
- При стаже участия в пенсионной системе до 10 лет — 70% от прожиточного минимума (в 2025 году — 32 360 тенге).
- За каждый дополнительный год стажа добавляется 2%, но не более 110% — это максимум 50 851 тенге.
- Солидарной — зависит от трудового стажа и среднемесячного заработка.
- Накопительной — формируется из индивидуальных взносов в ЕНПФ и инвестиционного дохода.
По сути, повышение пенсий на 10% — это попытка сохранить покупательную способность пожилых граждан в условиях роста цен. Окончательные параметры выплат будут утверждены после рассмотрения закона "О республиканском бюджете на 2026–2028 годы" в Сенате.
