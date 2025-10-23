Этнический казах Оркен Ногайбек, проживающий в Китае, уже два года трудится в сельскохозяйственной сфере. Его работа связана с одним из важнейших процессов в растениеводстве – опылением культур с помощью пчёл. Именно эти насекомые, по словам, в специалиста, обеспечивают полноценное развитие растений и способствуют увеличению урожайности, передаёт BAQ.KZ

Журналисты из Казахстана посетили Синьцзян-Уйгурский автономный район в рамках пресс-тура, организованного Посольством Китая в Казахстане. Делегация побывала в городе Хоргос, расположенном на границе двух стран, где находится современный агропарк, специализирующийся на выращивании томатов, черри и огурцов. Здесь и работает Оркен Ногайбек, который рассказал, как в теплицах применяются пчёлы для опыления.

По его словам, успех работы теплиц напрямую зависит от этих насекомых. Пчёлы не только способствуют завязи плодов, но и влияют на качество и количество урожая.

"У нас примерно от восьмидесяти до ста ульев. В каждом из них есть сладкий сироп, которым пчёлы питаются. Благодаря им происходит опыление растений. Этот процесс не постоянный, но именно через него растения лучше развиваются и дают полноценный урожай", — объясняет Оркен.

Как рассказывает наш герой, без опыления невозможно полноценное развитие культур, поскольку именно пчёлы обеспечивают естественный биологиеский процесс, который не может быть заменён искусственными методами.

"Пчёлы – естественный фактор, влияющий на рост урожая. Без опыления растения не развиваются и не увеличиваются в размере. Поэтому пчёлы – основа земледелия", — говорит он.

Сейчас в хозяйстве используются пчёлы, выведенные в самом Китае. Ранее здесь применяли завезённые виды, но они не выдержали местных климатических условий.

"Раньше мы завозили пчёл из других стран, но они не смогли адаптироваться к этому климату. А наши местные пчёлы хорошо опыляют и устойчивы к погоде", — поясняет он.

Оркен также изучает поведение пчёл, чтобы эффективнее использовать их в работе. Он отмечает, что эти насекомые ориентируются в пространстве не по зрению, а по солнечному свету и отражению

"У пчёл слабое зрение, поэтому они ориентируются на солнце и яркость. Когда они опыляют овальные или круглые цветы, их форма немного меняется – это и есть результат опыления", — рассказывает этнический казах.

Помимо работы с пчёлами, Оркен занимается обслуживанием сельскохозяйственной техники, которая используется в агропарке. В этой сфере он работает уже два года.

"До того как начать работать в Хоргосе, учился в Кашгаре, где получил образование по специальности "сельское хозяйство, земледелие и лесоводство. Сегодня я применяю эти знания знания на практике и продолжаю развивать пчеловодческое направление", — отмечает он.

Пчёл здесь используют не для производства мёда, а исключительно для опыления. По словам специалиста, количество ульев подбирается с учётом площади теплиц и погодных условий.

"Для одного гектара достаточно около восьмидесяти ульев. Мы обновляем их каждые две недели, потому что с повышением температуры пчёл становится меньше. Они гибнут или исчезают", — объясняет Оркен Ногайбек.

Разведением пчёл хозяйство не занимается – пчёл закупают у специализированных производителей.