Владимир Витюк, заместитель генерального директора Национального ядерного центра РК по науке, опубликовал содержательную статью, в которой подробно рассказал, как Казахстан планирует решать один из самых чувствительных и обсуждаемых вопросов в контексте строительства АЭС - безопасное обращение с радиоактивными отходами (РАО) и отработанным ядерным топливом (ОЯТ), передает BAQ.KZ.

По его словам, доверие к атомной энергетике невозможно без прозрачной и научно обоснованной системы обращения с отходами. Казахстан опирается на передовой международный опыт и разрабатывает собственную стратегию, основанную на принципах долгосрочной безопасности и технологической устойчивости.

Самым радиационно-опасным "продуктом" атомной станции является отработанное топливо, и с ним планируется обращаться поэтапно. Сначала - выдержка в специальных бассейнах на территории самой АЭС, где топливо будет охлаждаться под контролем в течение 5-10 лет. После - его переводят в так называемое "сухое хранилище" - защищённые металлические и бетонные контейнеры, рассчитанные на безопасное хранение сроком до 100 лет.

Витюк подчёркивает, что судьба отработанного топлива зависит от выбранной государственной стратегии. Один из вариантов - возврат ОЯТ в страну-поставщика топлива, если это будет прописано в контракте. Такой подход чаще применяют страны, только начинающие путь в атомной энергетике.

Однако, учитывая статус Казахстана как мирового лидера по добыче урана и наличие всех технологий до выпуска готового ядерного топлива, более перспективным выглядит развитие собственной системы переработки ОЯТ. Это позволит не только безопасно утилизировать отходы, но и извлекать из них ценные делящиеся материалы, которые можно использовать повторно. Подобные циклы действуют в России, Франции, Индии, а также в пилотных проектах Китая и Японии.

Третий возможный сценарий — захоронение ОЯТ в глубинных геологических формациях. Этот путь уже начали реализовывать Финляндия, Франция и Швеция. Захоронения строятся на значительной глубине в безопасных формациях, а надёжность таких объектов подтверждается масштабными научными исследованиями.

Кроме ОЯТ, АЭС будет производить и другие виды радиоактивных отходов, например, образующихся при обслуживании реакторов. Эти РАО менее опасны, но требуют не меньшего внимания. Их будут обрабатывать с применением международных технологий - уменьшая объём, переводя в твёрдую форму и герметично изолируя в специализированных контейнерах, которые впоследствии подлежат захоронению.

Таким образом, Казахстан, несмотря на пока отсутствие действующей АЭС, уже сейчас проектирует комплексную и поэтапную систему обращения с радиоактивными отходами. Это важный шаг к формированию устойчивой и безопасной атомной энергетики, соответствующей международным стандартам и ожиданиям общества.