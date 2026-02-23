Как Казахстан будет использовать ИИ для поиска и разработки новых месторождений
В новом выпуске программы "Важная тема LIVE" на BAQ.kz обсуждаем как цифровизацию и искусственный интеллект внедряют во все отрасли экономики. Геология и разведка полезных ископаемых тоже относятся к таким. Председатель Правления АО "Национальная Геологическая служба" Ерлан Галиев расскажет для чего Казахстану понадобилось оцифровать несколько миллионов документов, связанных с геологией? Какие страны заинтересованы в открытии месторождений? И какое место в будущем отечественной геологии отводится редкоземельным металлам? Подробности в этом видео.
