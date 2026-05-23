Женщина погибла после падения с пешеходного моста в Атырауской области

По предварительным данным, трагедия произошла 22 мая на пешеходном мосту, соединяющем посёлок Макат и село Байгетобе. Женщина сорвалась с моста и получила смертельные травмы.

Как сообщает "Ак Жайык", на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако медики лишь констатировали смерть пенсионерки.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.