Женщина погибла после падения с пешеходного моста в Атырауской области
В Макатском районе Атырауской области произошёл несчастный случай, в результате которого погибла 68-летняя женщина.
Сегодня 2026, 18:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 18:14Сегодня 2026, 18:14
86Фото: Pixabay.com
По предварительным данным, трагедия произошла 22 мая на пешеходном мосту, соединяющем посёлок Макат и село Байгетобе. Женщина сорвалась с моста и получила смертельные травмы.
Как сообщает "Ак Жайык", на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако медики лишь констатировали смерть пенсионерки.
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.